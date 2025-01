Perfume Genius anuncia disco para marzo

Perfume Genius anuncia su nuevo álbum, Glory, que saldrá a la venta el próximo 28 de marzo a través de Matador Records. Un trabajo producido por Blake Mills que ha contado con la colaboración del teclista y co-escritor Alan Wyffels, a los que se le suman un increíble grupo de músicos que han tocado anteriormente con el músico norteamericano, como los guitarristas Meg Duffy (Hand Habits) y Greg Uhlmann, los bateristas Tim Carr y Jim Keltner, y el bajista Pat Kelly, así como una la participación de Aldous Harding.

Después de abordar la escritura como una práctica insular durante gran parte de su carrera, en el proceso de hacer Glory, Mike Hadreas dio la bienvenida a más colaboraciones de los músicos que trabajan en el proyecto. El álbum contiene temas con los que ha luchado artísticamente a lo largo de su carrera: temas del cuerpo y su decadencia, de la domesticidad y el amor, y de la historia y el daño ineludibles.

Perfume Genius comparte el primer sencillo del disco «It’s a Mirror» y el video que lo acompaña, dirigido por Cody Critchloe.

Estas serán las canciones de ‘Glory’

1. It’s a Mirror

2. No Front Teeth (feat. Aldous Harding)

3. Clean Heart

4. Me & Angel

5. Left For Tomorrow

6. Full On

7. Capezio

8. Dion

9. In a Row

10. Hanging Out

11. Glory

Foto: Cody Critchloe