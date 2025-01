Kokoshca (Sala Changó – Ochoymedio Club) Madrid 18/01/25

«Si sos joven tienes que saber esto: La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. No puedes ir al supermercado a comprar vida…» cuenta el ex presidente de Uruguay Pepe Mújica en esa «Tienes que saber esto» que sirve de intro y epítome de La Juventud, nuevo trabajo de Kokoshca, y también tema con el que abren sus nuevos conciertos.

Una gira que regresaba a las salas de Madrid cuatro años después, en los que han aumentado su ya portentoso catálogo de infalibles, con un puñado de nuevas canciones que desde ya se encuentran entre lo mejor de su repertorio. Para dar más lustre aún, los de Pamplona sumaban a su alineación al siempre solvente Javier Carrasco (Betacam) a los teclados, cómplice de altura que ha acompañado a artistas tan dispares como Tulsa, Templeton, Estrella Fugaz o La Bien Querida.

Durante hora y media larga, desplegaron gran parte de ese rock ‘n’ roll y pop para las élites y el pueblo del que presumen y ejercen como nadie. De esas «Canciones para no olvidar a alguien, canciones para no trabajar y canciones para no acabar la fiesta». Esa fusión de estilos, ese costumbrismo que habla de ti y de mí; la perfecta química y la combinación de voces de Iñaki y Amaia que arrancó con la fresca declaración de intenciones de «La juventud» y nos llevó a los ramalazos psicodélicos de «Lo que hay en mi» o el grito agridulce de «Huella de ti».

Tras algunos problemas con la cuerda de una guitarra («los conciertos con estas cosas al final son los mejores», profetizaban) siguieron avanzando con una actuación creciente, con el recuerdo a para Iñaki Ochoa de Olza en «Asia» o una sentida interpretación de «Mi Barrio» con Amaia a solas en el escenario. Se pusieron folclóricos con «Mi consentido» y nostálgicos con «El verano», para terminar quemando el futuro que no existe en esa genial canción del mismo título que grabaron con la compañía de Erik Urano. Los Kokoshca más eléctricos azotaban con una «Parkour» incendiaria que enlazaron con «Te sigo esperando» y continuaron con «La fuerza», entre pogos en las primeras filas.

En el tramo final bajaron revoluciones con «Es una suerte verte» y «Regresando a la ciudad», trajeron de vuelta el punk pop de «No volveré», se dejaron llevar en la imprevisible «Himno de España» y recuperaron la no muy habitual «El Mal». Remataron sin bises («que ya no se llevan») con una «Sácame a bailar», pieza contra edadismo que nos recordó eso de que «nunca seremos tan jóvenes como hoy», con Mané López (Buenatarde, Jordana B) acompañando a Betacam a los teclados, con la que se despidieron con toda una fiesta con popurrí final, en el que mezclaron «Hamburguesas» de Carolina Durante con ese «Ritmo de la noche» de Lorca. Triunfo total.

Fotos Kokoshca: Manuel Pinazo