Pink Floyd lanza en formato físico su nueva canción

Pink Floyd publica dos formatos físicos de su primera canción grabada en más de 25 años, ‘Hey Hey Rise Up‘. El sencillo, que se lanzó digitalmente en abril en apoyo al pueblo Ucraniano y fue número 1 en 27 países, estará disponible en vinilo 7” y CD sencillo. Ambos formatos también contarán con una nueva versión de ‘A Great Day For Freedom’ del álbum The Division Bell publicado en 1994. El single será publicado el 15 de julio (excluyendo a Japón que publicará el 3 de agosto y EEUU, Canadá, Australia y México donde se publicará el 21 de octubre).

En la pista, David Gilmour y Nick Mason se unen al bajista de Pink Floyd Guy Pratt, con Nitin Sawhney en los teclados y la voz principal de Andriy Khlyvnyuk de la banda ucraniana Boombox.

Cuando la canción se grabó por primera vez a fines de marzo, Andriy, quien dejó la gira estadounidense de su banda para regresar a casa y luchar por su país, estaba en una cama de hospital en Kyiv recuperándose de una herida de metralla. Las ganancias del lanzamiento de los formatos físico y digital se destinarán a la ayuda humanitaria en Ucrania.

Para el lanzamiento de esta edición limitada, David Gilmour revisó la pista de The Division Bell “A Great Day For Freedom”. Ha vuelto a trabajar en la canción utilizando las cintas originales, que cuentan con Nick Mason en la batería y Richard Wright en los teclados, junto con los coros de Sam Brown, Claudia Fontaine y Durga McBroom. El tema fue compuesto por Gilmour, con letra de él mismo y Polly Samson.

El diseño de la portada ‘The Sunflower Look’ presenta una pintura de la flor nacional de Ucrania con un toque del artista cubano Yosan Leon. La portada es una referencia directa a la mujer que se vio en todo el mundo dando semillas de girasol a los soldados rusos pidiéndoles que las llevaran en sus bolsillos para que pudieran nacer girasoles en caso de caer abatidos.

Escucha ‘Hey Hey Rise Up’ de Pink Floyd ft Andriy Khlyvnyuk