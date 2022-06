Neil Young y Promise of the Real anuncian nuevo disco en directo

Neil Young anuncia hoy la publicación de Noise & Flowers, disco en directo grabado durante la gira europea del 2019 en la que contó con Promise of the Real, su grupo de acompañamiento habitual desde el 2015. El disco se pondrá a la venta el 5 de agosto en varios formatos: caja de 2LPs/Blu Ray vídeo/CD, 2LPs, CD sencillo y edición digital.

Noise & Flowers documenta la gira de nueve fechas que comenzó dos semanas después del fallecimiento de Elliot Roberts, manager de Neil Young durante 50 años. Young afrontó la gira como una oportunidad para honrar la memoria de su amigo. “Tocar en su memoria hizo de este tour uno de los más especiales“, afirma Young en las notas interiores del disco. “Nos lanzamos a la carretera y llevamos este gran espíritu con nosotros en cada canción“. En homenaje al manager que guió la carrera de Neil Young durante medio siglo, el disco contiene canciones de su amplia discografía. Desde himnos como “Mr. Soul”, “Helpless”, “Rockin’ in the Free World”, a canciones poco escuchadas de los 70 (“Field of Opportunity”, “On the Beach”), pasando por joyas de los 90 como “From Hank to Hendrix” o “Throw Your Hatred Down”.

La película del concierto en Blu Ray incluida en la caja fue dirigida por Bernard Shakey y dhlovelife.

Esta es la lista completa de las canciones de Noise & Flowers:

1. Mr. Soul

2. Everybody Knows This Is Nowhere

3. Helpless

4. Field Of Opportunity

5. Alabama

6. Throw Your Hatred Down

7. Rockin’ In The Free World

8. Comes A Time

9. From Hank to Hendrix

10. On The Beach

11. Are You Ready For The Country

12. I’ve Been Waiting For You

13. Winterlong

14. F***in’ Up

A continuación puedes ver el vídeo oficial de “From Hank to Hendrix”.