Pixies adelantan el tercer single de su nuevo trabajo

Lo nuevo de Pixies llega a finales de este mismo mes. El próximo 30 de septiembre se publica Doggerel, un trabajo grabado en Guilford Sound, un estudio ecológico en Guilford, Vermont, con la producción de Tom Dalgety.

El sucesor de Beneath The Eyre (2019) ha venido acompañado por un documental de seis minutos de duración en el que los miembros de la banda de Boston explican cómo lo llevaron a cabo. Según cuentan: «Doggerel es un disco maduro pero visceral de folk espantoso, pop de salón y rock brutal, perseguido por los fantasmas de los asuntos cotidianos y las indulgencias, enloquecido por las fuerzas cósmicas e imaginando vidas digitales en el más allá donde ningún Dios ha proporcionado uno».

Como hemos escuchado en los anticipos, “Vault of Heaven” y “There’s A Moon On”, Doggerel es un disco maduro a la vez que visceral con rock brutal, pop de salón y además folk irreverente. Como siempre, cuentos con fantasmas, fuerzas cósmicas o imaginar una vida futura digital y sin un Dios detrás. Y mientras tanto, allí mismo en las noticias, se acerca otra tormenta lejana< una mezcla de acordes explosivos que recuerdan al Pete Townshend de The Who, un contundente ataque Punk, completado por las letras surrealistas que aporta Black, donde además, hace referencia a Van Halen y Black Foxx, mientras beben bajo el icónico cartel de Hollywood.

Black Francis habla sobre el contenido de la canción:«Vivir en Los Ángeles en los años 90 -con mi entonces esposa-, salir con Joey -y su ex esposa- hacíamos muchos viajes a Las Vegas, mucho alcohol, algo de drogas, buenos y genuinos tiempos”.

Escucha ‘ Dregs of the Wine’ de Pixies

