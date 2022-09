The Jazz Butcher – The Highest In The Land (Tapete Records)

En octubre del año pasado moría Pat Fish. Él era un dandy, un misántropo y bon vivant que lideró una banda que siempre se la buscará en los pies de página del pop británico. The Jazz Butcher fueron una banda especial, inclasificable, y con una trayectoria discográfica con altibajos, pero los aciertos eran mayúsculos. Juanjo Frontera glosó la carrera de Fish en este artículo, recordándolo con el respeto que se merecía, pero mientras luchaba por vencer a un cáncer que se le había vuelto a reproducir, el año pasado el sello Tapete le dio la oportunidad a nuestro hombre de grabar su testamento musical.

The Highest In The Land (Tapete Records, 2022) es otro conjunto de canciones enormes. Sin dudarlo lo pondría entre mis discos favoritos de la banda. Mientras escribo estas líneas veo la portada del disco, y me asalta la emoción al contemplar a Pat Fish con su pelo desgarbado, mirando al infinito mientras apura un cigarro. Instantánea en blanco y negro. En la Gare Du Nort de París parecía que esperaba el fin de sus días.

Bien acompañado por músicos amigos como el genial guitarrista Max Elder -co-fundador de la banda junto a David J. Owen y Graham Fudger– nos hallamos ante unos surcos que acarician aun sirviéndose de la ironía -el paso del tiempo en “Time”-, ecos a Ray Davies –“Melanie Hargreaves’ Father’s Jaguar”, vigorosos ritmos nuevaoleros –“Sea Maddness”-, o el blues deconstruido con aromas barrocos en “Amalfi Coast May 1963”. Un portento de grupo, y un adiós sin igual.

Escucha The Jazz Butcher – The Highest In The Land