Björk estrena ‘Atopos’ su primer sencillo en cinco años

Björk (recuerda nuestro reciente monográfico) regresa después de cinco años. La artista islandesa ha anunciado un nuevo álbum que llevará por título Fossora y llegará el próximo 30 de septiembre, según confirmaba en The Guardian hace algunas semanas.

La continuación de Utopía (2017) tendrá un sonido cálido con arreglos de clarinete bajo y “arrebatos violentos de gabber”. Ha contado con la participación del dúo Gabber Modus Operandi, quienes mezclan tecno con la percusión tradicional del gamelán baliense. También incluye dos canciones escritas por la activista ambiental Hildur Rúna Hauksdóttir, difunta madre de Björk, que murió en 2018. Otras participaciones en el álbum son las de Serpentwithfeet y coros de su hijo Sindri, y su hija Ísadóra.

Su décimo disco viene anticipado por el sencillo «Atopos», un abrasivo single en el que viaja entre el reggaeton y las bases más incendiarias.

Según comenta en redes:

https://t.co/CMtfh5QuXZ

the title to the song ATOPOS is inspired by what roland barthes describes so magnificently in his book “a lover’s discourse”

it is about the unclassifiable OTHER , the one which we love or hate , who is the OTHER ? pic.twitter.com/ObQsiWnlx9

— björk (@bjork) September 6, 2022