Pixies llegan a España esta semana para presentar el más que digno Doggerel (2022). Pero esto no es todo, los norteamericanos vendrán también a repasar sus innumerables éxitos en una gira que tendrá lugar el 9 de marzo de 2023 en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 10 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 11 de marzo en el Coliseum de A Coruña (entradas).

En Conexiones MZK celebramos su música con una sesión especial. Su discografía es de sobra conocida, sus canciones retumban en nuestros oídos desde finales de los 80 y estamos muy contentos de que sigan con nosotros, por eso cada nuevo disco, cada nueva visita nos vuelve a poner en alerta para regresar a su maravilloso legado.

Como ya conocemos de sobra su catálogo más clásico y hay cosas de sus últimos lanzamientos que también encontramos interesantes, hemos decidido preparar una selección de temas en la que daremos voz a otros artistas para que canten sus composiciones. 20 bandas y solistas interpretando esa colección de indispensables de los de Black Francis, Joey Santiago, David Loverin y Kim Deal, hoy sustituida por Paz Lechantin.

Te dejamos con una hora de Pixies en las voces de:

Bunnies – Alec Eiffel

David Bowie – Cactus

Nada Surf – Where Is My Mind?

The Rosebuds – Break My Body

Weezer – Velouria

Eve 6 – Allison

Grant Lee Phillips – Wave Of Mutilation

Far – Monkey Gone to Heaven

Fashion Victims – Hey

The Siren Six! – The Holiday Song

Man Or Astro-Man? – Manta Ray

The Might Be Giants – Havalina

Reel Big Fish – Gigantic

Mogwai – Gouge Away

Morning Theft – Ana

Weston – La La Love You

Placebo – Where Is My Mind?

TV On The Radio – Mr. Grieves

British Sea Power – Caribou

Escucha Pixies: Sus mejores canciones en las voces de otros

En Spotify

