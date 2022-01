Los discos más esperados de 2022, en 20 álbumes

2022 ya está aquí. Una vez terminadas las navidades y asimilados los que fueron los #mejores2021MZK toca dar por inaugurado el año. Es el momento de poner la vista en el futuro y aventurarnos a pensar en cuáles serán los discos más esperados de 2022, los que más nos harán disfrutar en los próximos 12 meses.

Hay mucha música por venir, alguna llegará sin avisar, otra llevamos tiempo esperándola o de otra ya conocemos algún que otro adelanto.

Estos son los 20 discos más esperados de 2022

Nacho Vegas – Mundos inmóviles derrumbándose (14 de enero)

Nacho Vegas está de vuelta tres años después de Violética (2018) y de su reciente recopilatorio de caras B e inéditos Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo (2011-2020) (2020).

El disco supone un nuevo reto para el asturiano, tras la salida de sus compañeros de banda de los últimos años, hoy en León Benavente. El nuevo plantel que le acompaña está formado por su fiel Manu Molina -su batería desde siempre- aparte de sus compañeros Joseba Irazoki y Hans Laguna, Ferran Resines y la compañía en directo de Juliane Heinemann.

Miles Kane – Change The Show (21 de enero)

Miles Kane anunciaba hace pocas fechas la publicación de su cuarto trabajo y continuación de Coup de Grace (2018), un disco llamado Change The Show que se publicará el 21 de enero de 2022 a través de BMG.

“Este álbum nació de un intenso período de autorreflexión; teniendo todo este tiempo inesperado en mis manos. Escribí canciones sobre altibajos, sueños, verdaderos amigos y sentimientos profundos. ¡Aprendí a dejar que el futuro se desarrolle por sí solo, mientras me mantengo fiel a mí mismo y eso me ha llevado a lo que me parece un álbum realmente edificante!”.

Ya hemos escuchado algunas de sus canciones y la pinta es estupenda.

León Benavente – Era (21 de enero)

El sucesor de Vamos a volvernos locos (2019) llevará por título ERA y será publicado el próximo 21 de enero a través de Warner Music.

Abraham Boba, Edu Baos, Luis Rodríguez y César Verdú han anticipado su regreso con dos canciones, “Líbrame del mal” y “Di no a la nostalgia”, en las que se muestran más abiertos a nuevos territorios, que seguro trasladarán con su habitual solvencia a la amplia gira que acompañará a su lanzamiento.

Band of Horses – Things Are Great (21 de enero)

Band of Horses anunciaban hace pocas semanas el que será su nuevo disco, Things Are Great, que se lanzará el 21 de enero de 2022 a través del sello BMG. El nuevo álbum, con cambios en la formación respecto a su último disco, supone un regreso al sonido y espíritu de sus primeros trabajos.

Spoon – Lucifer On The Sofa (11 de febrero)

Spoon vuelven con Lucifer On the Sofa, un disco coproducido por el grupo y Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) y que cuenta con la colaboración de Dave Fridmann y Justin Raisen. Hecho en Texas, es el primer conjunto de canciones que el quinteto ha grabado en su ciudad natal de Austin en más de una década y embotella la emoción física de una banda que destroza una sala llena. Es un álbum de intensidad e intimidad, en el que las aristas más ásperas de la música se sienten tan vívidas como las indicaciones murmuradas en voz baja al micrófono en la primera toma.

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You (11 de febrero)

Big Thief están de vuelta con un nuevo álbum que llegará el próximo 11 de febrero con el título de Dragon New Warm Mountain I Believe In You.

Un extenso doble LP que explora los elementos y posibilidades más profundos de Big Thief. En un intento de volver a la vida después de un largo período de aislamiento relacionado con Covid-19, la banda se reunió para su primera sesión en los bosques del norte del estado de Nueva York. Comenzaron el proceso en Flying Cloud Recordings de Sam Evian, grabando en una máquina de cintas de 8 pistas con Evian en los mandos.

Morrissey – Bonfire Of Teenagers (TBC)

En noviembre del pasado año BMG anunciaba que prescindía del que fuera líder de The Smiths, después de que su último disco I am not a dog on a chain (2020) tuviera una importante acogida en diferentes países.

Él asegura que tiene listo su nuevo trabajo, aunque de momento no hay fecha para su publicación, porque como viene siendo habitual en su carrera en solitario, ha vuelto a quedarse sin sello discográfico. El disco se llama Bonfire Of Teenagers y según cuenta: “Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”.

Recordamos una de sus canciones más recientes.

Beach House – Once Twice Melody (18 de febrero)

Victoria Legrand y Alex Scally lanzan nueva música, la primera desde que en 2018 publicaran su última obra, 7, disco coproducido junto a Sonic Boom (Peter Kember), que continuaba con su firme apuesta por el dream pop.

El dúo de Baltimore vuelve con Once Twice Melody, disco que saldrá el 18 de febrero de 2022 a través de Sub Pop. El lanzamiento se dividirá en cuatro capítulos previos a la fecha de lanzamiento del álbum, que hemos ido empezando a conocer en noviembre y en febrero disfrutaremos de manera íntegra.

White Lies – As I Try Not To Fall Apart (18 de febrero)

White Lies están de vuelta con el sucesor del convincente FIVE ha sido producido por Ed Buller (Suede) en los estudios Sleeper and Assault and Battery de Londres. Es el disco más extenso de White Lies hasta la fecha, en él encontramos rock explosivo, electro-pop, sonidos inspirados en el progresivo, ritmos con tintes funk y algunos de los ganchos más representativos del sonido del grupo.

Spiritualized – Everything Was Beautiful (25 de febrero)

Jason Pierce anunció poco después del lanzamiento de And Nothing Hurt en 2018 que posiblemente sería sería su último álbum, felizmente no ha sido así. Everything Was Beautiful será publicado el próximo 25 de febrero a través de Bella Union.

Un disco que ha venido anticipado por “Always Together with You”, que se mueve en las mismas coordenadas que su recordado Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (2017).

A Place To Bury Strangers – See Through You (25 de febrero)

A Place To Bury Strangers anuncian la continuación de su reciente EP Hologram. La banda de Oliver Ackermann y sus recientes compañeros John Fedowitz (bajo) y Sandra Fedowitz (batería) volverán el próximo 25 de febrero con su sexto álbum de estudio, See Through You.

Rosalía – Motomami (TBC)

Rosalía anunciaba hace pocos días que su esperado nuevo álbum para 2022 llega con el nombre de Motomami. Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos. Motomami ha venido anticipado por “La Fama” en el que se ha unido a The Weeknd en una particular bachata.

Placebo – Never Let Me Go (25 de marzo)

Placebo publicarán su nuevo disco el 25 de marzo de 2022. Never Let Me Go continuación de Loud Like Love (2013), vendrá acompañado de una gira por Gran Bretaña y visitas a nuestro país en verano, dentro de los festivales Mad Cool y Bilbao BBK Live.

Hace algunas semanas desvelaron su primer sencillo, “Beautiful James“, un tema marca de la casa, apasionado y con mensaje comprometido. A este le siguió “Surdered By Spies”

Arcade Fire – Título por confirmar

El sexto trabajo de los canadienses llegará en algún momento de 2021. Han pasado cuatro años desde discreto Everything Now y ya sabemos que hay nuevo material a punto de salir a la luz.

Así lo contaban hace unas semanas: “Tenemos un estudio, por lo que tenemos todo lo que podría querer (teclados, batería electrónica, piano) y el jodido tiempo (…). Una vez que tu cuerpo se activa, no hay manera de pararlo, por lo que he estado componiendo”. Una de las previsibles nuevas canciones es esta “Generation A” estrenada en la televisión norteamericana:

Father John Misty – Chloe And The Siguiente 20th Century (8 de abril, Bella Union)

Father John Misty está de vuelta con el que será sucesor de su aclamado cuarto álbum, God’s Favorite Customer (2018).

El próximo 8 de abril llega su nuevo disco, que lleva por título Chloë And The Next 20th Century y ya hemos podido escuchar una de sus canciones, “Funny Girl”

Bloc Party – Alpha Games (29 de abril)

Bloc Party regresaban de su segunda separación el pasado 2016 con el lanzamiento de HYMNS, en el que se mostraban menos rockeros de costumbre y con una formación renovada con Kele Okereke y Russell Lissack como únicos miembros originales.

Ahora anuncian su sexto álbum de estudio Alpha Games, que ha sido producido por Nick Launay y Adam Greenspan (Nick Cave, Yeah Yeah Yeahs, IDLES).

Interpol – Título por confirmar

Interpol están preparando su nuevo trabajo. La banda norteamericana ya piensa en el que será su séptimo trabajo de estudio, sucesor de Marauder (2018) y de su EP de descartes del mismo A Fine Mess (2019).

La noticia más interesante es el dúo de geniales productores que les acompañará, Flood y Alan Moulder, detrás de algunos de los trabajos más interesantes editados en la década de los 90. Por sus manos han pasado discos de Depeche Mode, Nine Inch Nails, PJ Harvey, U2, Curve, The Smashing Pumpkins, aparte ganaron un premio BRIT por el ‘Holy Fire‘ de Foals en 2014.

The Cure – Título por confirmar

Llevamos 3 años incluyendo el disco nuevo de The Cure entre lo más esperado del año. Y es que desde que en 2018 cumplieran 40 años y Robert Smith asegurara que tenían nuevo material, no han dejado de llegar especulaciones. Uno disco, dos, tres… parece que a la tercera irá la vencida ahora sí que sí. Además el disco vendrá acompañado de cuarenta y cuatro conciertos en veintidós países en los que desarrollarán sus personales shows de más de dos horas, en los que se presentaran nuevas canciones de un álbum del que seguimos sin saber gran cosa, pero según ciertos rumores, durará 67 minutos.

Recordamos una de sus últimas composiciones aún no grabada en estudio.

Slowdive- Título por confirmar

Slowdive, uno de los grupos de shoegaze y dream pop más importantes de la escena regresaban en 2017 con su disco homónimo, una maravilla a la altura tras cerca de una década reconvertidos en Mojave 3.

En 2022 llegará su continuación, tal y como han ido desvelando sus integrantes a lo largo de los últimos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ?Miss G ? ? (@rachelgoswell)

Arctic Monkeys – Título por confirmar

Arctic Monkeys, que publicaban su último trabajo, Tranquility Base Hotel + Casino en 2018, son otro de los artistas que lanzarán uno de los discos más esperados de 2022.

Su nuevo álbum ya está grabado. Así se ha sabido gracias Butley Priory, señalando que la banda alquiló un estudio donde terminaron de grabar este nuevo disco durante los meses de junio y julio. «Tuvimos una banda quedándose con nosotros en el último mes grabando un álbum. Gracias Arctic Monkeys».

De momento se desconocen más detalles de lo que será el séptimo trabajo de la banda, pero suponemos que a finales de año debería salir a la luz.