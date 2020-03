Porches comparte nueva canción

De su nuevo álbum Ricky Music, que se publica el 13 de marzo, Porches a.k.a. Aaron Maine ha compartido una nueva canción, que es la que abre el álbum, titulada “Patience”. Viene junto a un video dirigido por el colaborador frecuente de Porches, Nick Harwood, que también dirigió, “Do U Wanna”.

Maine dice: “Patiente es como cogerse de las manos saltando de un árbol, y todo lo que podéis hacer es reíros del desastre en el que os habéis metido, mientras los dos caéis en espiral hacia la hierba en un hermoso atardecer”.

Con contribuciones de Dev Hynes, Zsela, Devault, y con la coproducción de Jacob Portrait, Ricky Music se expande en la discografía de Porches (The House, 2018; Pool, 2016; Slow Dance In The Cosmos, 2013) al ofrecer 11 emocionalmente abiertas, canciones pop.