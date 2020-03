Entrevistamos a Second

Hoy es un día muy especial, hoy hablaremos con una de las bandas pioneras y de referencia de la escena alternativa nacional, Second. La banda sigue de gira con la presentación de su último álbum de estudio, Anillos y Raíces (2018), y con la presentación de la reedición de su legendario disco, Fracciones de un segundo (2009). En esta entrevista nos contarán su historia, la idea de hacer una reedición y sus influencias principales.

“Lo mejor de dedicarse a la música es el recibir esa energía en los conciertos. Todos son especiales, y seguiremos todo el año con ellos, además, volveremos a Latinóamerica cuando acabemos la gira por España”

Lo primero de todo, una pequeña presentación para personas muy despistadas que aún no os hayan escuchado nunca ¿Quiénes son Second? ¿Cómo se formó el grupo? ¿Por qué el nombre de Second?

Jorge y yo (Sean) teníamos dos grupos diferentes en aquellos tiempos, que compartían local de ensayo. Nos caímos muy bien, musical y personalmente, y cuando las anteriores bandas se disolvieron, creamos un grupo con otras personas. Después este también desapareció, y entonces formamos Second. En ese momento pensamos que era un nombre contundente. Hacíamos post-grunge, pero con toques cold-pop. Luego nos fuimos fijando más en las influencias británicas, y así hasta ahora. Ahora somos Fran, Nando, Jorge y yo, y la verdad que tampoco hemos cambiado tanto. O eso creemos.

Antes de hablar de los dos últimos trabajos, me gustaría hablar de la escena alternativa nacional. Vosotros ya sois unos veteranos dentro de la misma ¿Notáis algún cambio entre la escena alternativa de principio de los 2000 con la de ahora? ¿Creéis que la escena antes era mejor? ¿Algún grupo del panorama actual que nos recomendéis?

Yo creo que ha ido todo a mejor. Ahora hay más profesionalización en todos los sentidos, y existe una escena alternativa que puede sobrevivir de lo que hace. Quizás antes solo podías estar en el bando de los que sonaban en las radios, y ahora todo es más democrático. Hay multitud de artistas interesantes. En Murcia tenemos la suerte de contar con un buen surtido, así que barro para casa y te recomiendo a Kuve.

Habéis compuesto himnos, que ya pertenecen a diferentes generaciones de personas, y que os escuchan a diario ¿Sois conscientes de ello? ¿Os da vértigo pensar en ello? ¿Fueron difíciles vuestros comienzos?

Algunas veces me gusta viajar (mentalmente) en el tiempo, e ir a cuando no teníamos ni un concierto a la vista, para valorar más lo que hemos conseguido. Los comienzos fueron duros, pero muy emocionantes. Las canciones te buscan, son fruto de vivencias, experiencias, observaciones, o de la propia imaginación, y cuando las hacemos, ni siquiera sabemos el alcance que van a tener. No es vértigo lo que siento, pero sí me gustaría pararme algunas veces, a ver las cosas con la perspectiva necesaria.

Antes de hablar del último álbum de estudio como tal, hace poco ha salido a la venta vuestra reedición de “Fracciones de un segundo”, vuestro segundo álbum de estudio ¿Cómo surgió la idea de realizar esta reedición? ¿Por qué justo este disco y no de “Invisible”?

Creemos que “Fracciones de un segundo” fue el disco que nos permitió dedicarnos a la música. Nosotros no dimos vida a Fracciones, él nos la dio a nosotros, y por eso queríamos rendirle un homenaje.

¿Qué aporta esta reedición a la obra original? ¿Hay muchos cambios?

Bueno, cuando te metes al estudio por primera vez a grabar una canción, es verdad que la inocencia con la que te enfrentas a ella, tiene su encanto, pero también es interesante darle otro aire unos años después. En “Todas las cosas” hemos colaborado con un coro gospel (Belter Souls), que se nos quedó en el tintero cuando la grabación original, y hemos revisitado “Rincón Exquisito” y “Más suerte”. Además, hay dos canciones orquestadas con sinfónica. “Rodamos” y “Conocerte”.

¿Cuál ha sido el recibimiento por parte del público y de la crítica de este nuevo proyecto?

La minigira que hicimos se nos quedó bastante corta, pero es que inmersos en la gira “Anillos y Raíces”, tampoco podíamos hacer más. Se agotaron todas las entradas en horas o días. También hay que decir que el diseño de la reedición está muy cuidado. Marc Bello (diseñador) hizo un trabajo excelente con el vinilo, en el que, hasta el más mínimo detalle, tiene un significado.

Ya habéis realizado una reedición ¿Os planteáis un “grandes éxitos” o un documental sobre Second?

De momento no. Somos más de actuar en videoclips que en películas. Si hay que decir texto, estamos jodidos. Lo de “Grandes Éxitos” tampoco lo visualizamos por el momento, pero nunca se sabe.

“Yo creo que ha ido todo a mejor. Ahora hay más profesionalización en todos los sentidos, y existe una escena alternativa que puede sobrevivir de lo que hace”

Pasando a hablar de vuestro último álbum de estudio, “Anillos y Raíces”, con el que ya lleváis un año y medio de gira llenando conciertos y festivales ¿Cuál es la primera palabra que se os viene a la cabeza al hablar de él? ¿Ha sido un nuevo punto de inflexión para la banda?

Árbol. Esa es la primera palabra. Somos un árbol que se sostiene, ha echado raíces sólidas y se hace cada vez más robusto con el paso de los discos y las giras. Algún día se hará leña de él, pero es ley de vida. Estamos todos en la misma maravillosa trampa. Esperamos que esa leña sirva para calentarnos todos en el futuro, mientras escuchamos canciones.

El disco es un hecho que ha sido todo un éxito, tanto sus singles como el resto de canciones ¿Tenéis mucha presión a la hora de lanzar y componer disco nuevo, después de discos tan exitosos como el propio “Fracciones de un segundo”?

No tenemos mucha presión, pero sí vamos a tomarlo con calma. De momento a seguir disfrutando de la gira, que nos está dando muchas alegrías en lugares donde no esperábamos.

¿En qué os habéis inspirado para las letras de este álbum? ¿Algún artista o banda en la que os hayáis referenciado?

A mí me gusta crear personajes y contar historias a través de ellos. Algunas veces son historias que me han pasado, y utilizo actores, como en”Teatro Infinito”. Otras veces baso la escritura en un sentimiento que llevo dentro, y lo mismo es más abstracto. En fin, que no se sabe exactamente cómo ocurre, pero ocurre.

En mi caso me encanta el single “Mira a la Gente”, el cuál veo que estáis promocionando de nuevo a los programas a los que vais, como La Lengua Moderna (Cadena Ser) ¿Es quizás vuestra canción favorita del disco? ¿Cuál es su significado? ¿Cuál fue la fuente de inspiración para la letra?

La sociedad actual se fija demasiado en unos modelos un tanto peculiares. Lo veo muchas veces falso y manipulado, y en esta canción quiero abogar por fijarnos más en la gente que vale la pena, la que nos enseña de verdad. A lo mejor estamos prestando más atención a quien vemos por una pantalla que a quien tenemos a dos metros.

En la canción habláis del cine japonés subtitulado, y habéis encontrado a un entrevistador que le flipa el cine asiático ¿Os gusta el cine asiático? ¿Alguna recomendación? ¿Habéis visto Parásitos?

Cuando escribí esa línea, me imaginé viendo en casa alguna peli antigua japonesa. Alguna de Samuráis, de Kurosawa quizás. Siempre me ha llamado la atención la cultura japonesa, el sentido del honor, el respeto, etc. Sí, vi Parásitos, y me encantó. Sin ser muy spoiler, me gustó la forma en la que se le dio ese giro a la trama, que no esperaba para nada. Desde mi punto de vista, merecidos premios para una creación original.

Respecto a la gira está siendo un éxito total, de sold out en sold out y encabezando festivales ¿Cómo os sentís con el gran trato de la gente? ¿Habrá alguna fecha especial este año? ¿Cuándo un Wiznk Center?

Esto es lo mejor de dedicarse a la música. El recibir esa energía en los conciertos. Todos los conciertos son especiales, y seguiremos todo el año con ellos, además, volveremos a Latinóamerica cuando acabemos la gira por España.

¿Habrá alguna sorpresa en este 2020? ¿Nuevo material de Second?

Estamos seguros de que sí…jejeje

La gira de Second sigue en: Zaragoza (13 marzo Sala Oasis), Barcelona (14 marzo Barts), Huesca (21 marzo El Veintiuno), Albacete (27 marzo Teatro Circo), Alicante (25 abril The One), Pedro Bernardo (9 mayo Siempre Verde), Granada (6 junio Bull Music Festival), Talavera de la Reina (12 y 13 junio Capital Fest) y Málaga (11 y 12 septiembre Oh! See Málaga)