Queridos Reyes Magos musicales 2022. Ideas para regalar

Queda poco para la llegada de los Reyes Magos, un día en el que obtendrás tu recompensa si te has portado bien a lo largo del año.

Si aún no tienes claro qué pedirles y tienes tu carta en blanco o si incluso no sabes qué regalar a otros, en Muzikalia te hemos traemos el habitual listado de ideas para acertar con los amantes de la música.

No pienses que es tarde para comprarlos, ten en cuenta que la magia es posible y todavía estás a tiempo de recibir algunas de estas joyas que hoy te proponemos.

KID A MNESIA de Radiohead

El 20 aniversario de Kid A y Amnesiac venía con sorpresa. Había tiempo rumoreándose que Radiohead haría algo especial con dos interesantes discos que marcaron un punto y aparte en su carrera y así fue el pasado otoño cuando se publicó esta reedición.

Puedes pedírselo a los Reyes Magos y volverás a disfrutar de Kid A (2000) y Amnesiac (2001) en ediciones remasterizadas, acompañados de un álbum con material inédito Kid Amnesiae. Aparte llega un libro y una exposición virtual de la que puedes informarte en su web oficial.

Un cuadro de My Bloody Valentine

En 2021 Loveless cumplía 30 años y para celebrarlo, My Bloody Valentine no solo reeditaban su catálogo sino que anunciaban su próximo regreso fichando por Domino.

Aparte de las reediciones de Isn´t Anything (1988), Loveless (1991) y m v b (2013), además de la joya de la corona, sus primeros EPs: You Made Me Realise (1988), Glider (1990) y Tremolo (1991) en un recopilatorio que además, incluye material extra, los padres del shoegaze estrenan merchandise, que incluye unos bonitos cuadros firmados con el arte de su disco más antológico. Están disponibles en su web y los envíos se realizan desde este mes de enero.

Un original llavero de pared tipo ampli

Un regalo llamativo que seguro hará las delicias de cualquier amante de la música es este colgador de llavero de pared que simula un amplificador de guitarra o bajo.

Puedes encontrarlo en Amazon y viene con 4 llaveros de clavijas de guitarra, estilizados para que puedas dejarlas a buen recaudo.

La edición definitiva de ‘101’ de Depeche Mode

llega a las tiendas una nueva versión de su histórico concierto 101 (1989) en un formato renovado y con material nunca visto. Un film dirigido por D.A. Pennebaker, Chris Hegedus y David Dawkins que ha sido restaurado en alta definición más de treinta años después de su lanzamiento.

La caja de Depeche Mode 101 incluye: un libro de fotos de la historia del día entre bastidores de 48 páginas; una réplica de 20 x 30 del póster de película original de estreno en cines de EE. UU. un libro de Anton Corbijn Photo Mode de 16 páginas como ocurrió en el lanzamiento del álbum original; un CD doble del lanzamiento original del concierto de 20 pistas y una tarjeta de descarga que brinda acceso a descargas 4K de la película y actuaciones adicionales, además de archivos de audio de 24 bits del lanzamiento del concierto.

Unas Vans edición limitada Foo Fighters

Vans y Foo Fighters conmemoraban hace pocos meses el 25º aniversario del clásico álbum debut de la banda con una edición especial de las Sk8-Hi.

El lanzamiento del álbum Foo Fighters en 1995 supuso un gran paso en el ascenso de Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee hacia su valorada posición como la última gran banda estadounidense de arena rock.

Se agotaron prácticamente al salir a la venta, pero aún puedes encontrarlas en alguna tienda o en espacios como Ebay.

Puzzles de She & Him

She & Him celebraban el décimo aniversario de su disco A Very She & Him Christmas con una edición especial que se publicó el pasado otoño a través de Merge Records. La banda formada por Zooey Deschanel (She) & M. Ward (Him) llevan más de una década publicando de manera puntual, una serie de discos que rinden homenaje a la música de los 50.

Ahora puedes recrear cada uno de ellos de la manera más creativa. Puedes hacerte con la colección de puzzles de She & Him en su web.

Un Funko Pop de tus artistas favoritos

Esta colección de muñequitos cabezones es un clásico que no deja de aparecer en nuestras recomendaciones año tras año. Y es que Los Funko Pop siguen siendo un complemento de cualquier película, serie, videojuego o artista musical que se precie. A su conocida colección de figuras de Guns N’ Roses, Ramones, Metallica, Queen o Jimi Hendrix, llegan las novedades, que estos meses han incorporado a artistas tan queridos como John Lennon, Devo, The Doors, Def Leppard, Britney Spears y muchos más.

Una mesa de mezclas para pinchar desde el móvil

Pioneer pone a tu disposición el DDJ-200, un nuevo controlador de DJ compatible con smartphones para que cualquiera pueda lanzarse a pinchar con la ayuda de las populares apps WeDJ, djay y edjing Mix disponibles para iOS o Android.

Libro ‘Funk & Soul Covers’

La psicodelia le da la mano al Black Power, la liberación sexual se une a la conciencia social y el retrato callejero se combina con los dibujos fantásticos en este épico volumen lleno de ritmo. Esta colección, que ofrece el contexto cultural, el análisis del diseño y entrevistas a figuras clave de la industria, reúne más de 500 cubiertas legendarias de la época dorada de la música afroamericana.

Puedes comprarlo en la web de Taschen.

Un felpudo personalizado

En su apogeo, los recopilatorios grabados en casete eran una carta de amor musical, especialmente planeada para expresar de manera encubierta enamoramientos ocultos, conexiones dignas de baladas poderosas y una buena amistad a la antigua. Recibir a tus invitados con la misma expresión nostálgica con este felpudo personalizado es posible.

Puedes encontrarlo en la web de www.uncommongoods.com