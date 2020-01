Radiohead inauguran biblioteca virtual con numeroso material gráfico y sonoro

Internet como un todo, nunca ha sido un recurso fiable para obtener información detallada incluso precisa, como es en el caso de Radiohead. Muchos sitios que intentaron echar un poco de luz han dejado de hacerlo desde hace mucho tiempo. El efecto de esto ha sido que a la hora de ver los resultados de la búsqueda de “Radiohead” en la red han arrojado fragmentos aleatorios y/o abreviados: títulos de canciones y discos sin la compañía de ilustraciones detalladas o cualquier contexto adicional, videos de baja calidad precedidos de anuncios y mezclados mediante algoritmos, etc.

Esto termina con la inauguración de la Biblioteca Pública de Radiohead. A partir de hoy, los visitantes de su web oficial podrán crear su propio carné de biblioteca con su número de socio, y acceder a un archivo altamente comisariado y organizado del catálogo del grupo y del correspondiente material visual y diversos artefactos asociados a cada álbum: Material gráfico detallado, vídeos oficiales y actuaciones en directo y en televisión en alta definición sin publicidad, caras B y canciones aparecidas en recopilatorios, merchandising agotado que se fabricará a medida y bajo demanda, listas de reproducción de los miembros de la banda de la época de las sesiones de grabación de In Rainbows, The King of Limbs y A Moon Shaped Pool, y mucho más.

Para conmemorar la semana de apertura de la biblioteca, Colin y Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Philip Selway y Thom Yorke se turnarán como bibliotecarios durante un día comenzando el 20 de enero y terminando el 24 de enero, cada uno presentando una selección especialmente seleccionada de material de archivo a través de las redes sociales de la banda (así como sus propias tarjetas de la Biblioteca Pública de Radiohead).

Finalmente, coincidiendo con la apertura de la biblioteca, se han puesto a disposición varias rarezas de Radiohead que no estaban disponibles hasta ahora en los servicios digitales de streaming y descarga, incluyendo el debut de la banda en 1992, el EP Drill, “I Want None of This” extraída de la compilación del 2005, Help!: A Day in the Life, y el EP de remezcla de TKOL RMX 8 de 2011.