Red Hot Chili Peppers estrenan ‘Tippa My Tongue’, anticipo de su nuevo álbum

Red Hot Chili Peppers han vuelto a la actualidad en 2022 con un nuevo disco para el que han vuelto a contar con su mítico guitarrista John Frusciante, responsable de las seis cuerdas en algunos de los trabajos más memorables de su carrera.

Los californianos publicaron Unlimited Love el pasado mes de abril a través de Warner, sucesor de The Getaway, que fue lanzado en 2016. Un disco producido por el mítico Rick Rubin que según confirmaron tras su publicación, había grabado con ellos 40 temas más.

Con un extenso comunicado Red Hot Chili Peppers confirmó el lanzamiento de su décimo tercer disco para el próximo 14 de octubre. El nombre elegido por la banda fue Return of the Dream Canteen.

«Fuimos en busca de la banda que de alguna manera siempre hemos sido. Solo por diversión, improvisamos y tocamos algunas canciones antiguas. En poco tiempo comenzamos el misterioso proceso de construir nuevas canciones. Una hermosa intromisión química que se había hecho amiga de nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, seguimos minando. Con el tiempo convertido en una cintura elástica de ropa interior de gran tamaño, no teníamos motivos para dejar de escribir y rockear.

Parecía un sueño. Cuando todo estuvo dicho y hecho, nuestro caprichoso amor mutuo y la magia de la música nos habían regalado más canciones. Dos álbumes dobles lanzados de forma consecutiva. El segundo de los cuales es tan significativo como el primero… o debería ser al revés. ‘Return of the Dream Canteen’ es todo lo que somos y siempre soñamos ser. Está lleno. Hecho con la sangre de nuestros corazones, atentamente, Red Hot Chili Peppers».

«Tippa my tongue» es la pista de apertura y primer single de Return of the Dream Canteen (2022) y viene junto a psicodélico vídeo dirigido por Malia James, con animación de Julien Calemard y Thami Nabil.

Escucha ‘Tippa my tongue’ de Red Hot Chili Peppers