Riders Of The Canyon presentan su debut en Madrid

Riders Of The Canyon, la superbanda formada por Joana Serrat junto al norirlandés Matthew McDaid y los barceloneses Víctor Partido y Roger Usart, publicó el pasado mes de junio su aclamado -tanto por prensa nacional como internacional- álbum de debut. Un trabajo que estarán definiendo en directo en Madrid al amparo de un escenario mítico como es el del Café Berlín.

Sobre el elepé y desde este mismo medio, Fidel Oltra afirmaba lo siguiente: «Un disco que nos hace imaginar vivencias no vividas, lugares no visitados, aventuras no disfrutadas y dolores que, en este caso, tal vez sí que hemos sufrido. Y que no podía terminar de mejor forma: el sol escondiéndose tras la colina y la sombra de los jinetes perdiéndose tras el horizonte«.

El cuarteto presentará oficialmente el del disco en Madrid el próximo 16 de marzo en el Café Berlín a partir de las 20.00h. (entradas aquí) y con motivo de este concierto, el grupo ha presentado un vídeo en el que puede comprobarse la complicidad de la propia banda con el público al amparo del directo.