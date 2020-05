C. Tangana presenta ‘Guille Asesino’

Hace tan sólo unas semanas, C. Tangana descorchaba “Nunca Estoy”, ofreciéndonos el primer nº1 español de streaming en 2020 y el que ya muchos consideran uno de los lanzamientos más potentes de la temporada, dando al Madrileño su primer número 1 nacional . Pero el insólito éxito del track – una suerte de balada directa al #1 de todas las plataformas – no ha sido más que el anticipo de todo lo que Pucho se trae entre manos.

“Guille Asesino” se desvela ahora, con un nuevo vídeo preestrenado en exclusiva a través de The Fader – uno de los medios musicales de referencia a nivel internacional- y con el que Pucho completa la historia iniciada en “Nunca Estoy”.

Si aquel single le servía para dar voz en primera persona a una mujer, con “Guille Asesino” responde desde la perspectiva de un hombre, completando así un díptico que trata de explorar las múltiples contradicciones que esconde esa masculinidad tradicional ya obsoleta. Además acompañado una vez más por Alizzz y Pional, que se asoman a los densos ambientes para tejer una producción agresiva y oscura en el extremo opuesto a la nostálgica “Nunca Estoy”.



“Creo que estamos en un momento en el que los valores de la masculinidad estan cambiando. Esta canción habla de eso de como toda la vida hemos aprendido y construido una forma de ser un hombre que ya no es válida. Creo que muhos hombres de mi generación conviven con esa contradicción. Lo que los adultos valoraban en un niño cuando eramos pequeños o lo que provocaba la atención de las chicas en mi adolescencia son actitudes que ya no valen.” C. Tangana

Por su parte, la sugerente pieza visual de Diana Kunst – responsable también del clip de “Caballo Ganador”, y que ha trabajado con artistas como A$ap Rocky, Rosalía o Madonna entre muchos otros- se encarga de visibilizar todo este concepto. Con un single cuya letra puede ser reflejo de nuestra sociedad y del arquetipo de relación hombre-mujer, su visión inunda la pantalla con un juego abstracto de obras de arte, sexo y agresividad con el fin de cuestionar la realidad de ambos roles influidos por factores heredados.y atrapando así la pura esencia del track.

Por otro lado la portada de “Guille Asesino” nos desvela también la llegada de “Bien :(“ , el nuevo EP de C. Tangana. que verá la luz el jueves 14 de mayo.

Un proyecto conformado por un tracklist de cuatro temas:

1. “Bien :(“

2. “Nunca Estoy”

3. “Guille Asesino”

4. “adelante_ruffdemo2016”