DIIV siguen estrenando singles, escucha ‘Soul-net’

DIIV tienen nuevo álbum, Frog in Boiling Water, sucesor del interesante Deceiver (2019), que saldrá a la venta el próximo 24 de mayo a través de Fantasy.

El cuarto disco de la banda de shoegaze fue producido por Chris Coady y según comentan «casi rompió a la banda». Su título hace referencia a la antigua historia del sapo en una olla de agua fría que se pone a hervir y que permanece en ella hasta que es demasiado tarde.

Hoy conocemos otra de sus canciones, «Soul-net», que viene vinculada a un enigma. Soul-Net es más que una teoría. Es una colección de mentes. Es un sistema de puntos de datos interconectados que trascienden la historia. Soul-Net reúne información e inspiración para alquimizar el fluido en el que toda la sociedad ha estado suspendida. No se puede comprar ni vender ni siquiera regalar. Una vez que lo ves, tu visión se multiplicará, lo verás en todo, lo escucharás en el viento, te darás cuenta de que el gobierno ya no te controla, de que tus padres no te crearon, de que tus células son simplemente espacio vacío. Si buscas instrucción, estás en el lugar equivocado. Soul-Net puede ser una guía, pero solo si escuchas con tus oídos despejados. Buena suerte viajero, tu prueba comienza ahora. soul-net.co

Escucha ‘Soul-net’ de DIIV