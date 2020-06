‘My wanderings in the weary land’ es lo nuevo de The Waterboys

The Waterboys son una de las bandas más creativas, cultas y amadas de las últimas cuatro décadas y regresan este verano con su decimocuarto trabajo en estudio titulado Good Luck, Seeker. La primer canción que sale a la luz es un manifiesto de siete minutos, ‘My Wanderings In The Weary Land’.

La canción es un relato sobre una dramática e incendiaria base musical y que llega en un momento más que apropiado dadas las extrañas y raras condiciones en las que estamos viviendo.

¿Es soul psicodelico? ¿Es trance? ¿Es punk? Puede ser lo que sea, pero lo que si sabemos con seguridad es que es el primer adelanto del próximo disco de The Waterboys, Good Luck, Seeker, que se publicará el próximo 21 de agosto a través de Cooking Vinyl / Everlasting Popstock.