Te presentamos a Shanghai Restoration Project y estrenamos su nuevo sencillo

Shanghai Restoration Project es un dúo de origen chino afincado en Nueva York, en el barrio de Brooklyn. Sus integrantes son Dave Liang y Sun Yunfan. De su música, que combina sonidos futuristas con jazz, funk o rap, te hablamos hace poco más de un año en una PlayList Emergente de la Semana. La aventura, inicialmente inspirada en la escena del jazz de Shanghai en la década de los 30, arrancó en 2006 como un proyecto en solitario de Dave Liang, que ya había trabajado como productor. Tras publicar un par de discos, conoció a Sun Yunfan, una artista multidisciplinaria con la que empezó a colaborar primero en vídeos musicales, también en directo, y posteriormente componiendo y produciendo. Finalmente en 2015 publicaron el álbum Life Elsewhere con el vocalista de jazz Zhang Le.

En 2017, el dúo lanzó RUR, un oscuro álbum electrónico futurista que imagina un mundo en el que los humanos han sido reemplazados por robots, que están tratando de comprender qué llevó a la extinción de sus predecesores. El pasado 2019 publicaron Flashbacks in a Crystal Ball, un disco que recibió comentarios positivos en diversos medios especializados

El próximo 11 de diciembre verá la luz Brave New World Symphony, el nuevo álbum de Shanghai Restoration Project. Un disco que incluye canciones compuestas en Nueva York durante el confinamiento y que reaccionan a los cambios individuales y sociales que observaron durante esas inquietantes semanas. Entre ellas está “Involuntary Prophet”, un tema que habla de esos pocos profetas de todo el mundo cuyas advertencias sobre la pandemia no fueron escuchadas. La canción sigue un patrón sonoro interesante: empieza con una muestra vocal inquietante y premonitoria, luego llega la urgencia representada por una línea de sintetizador, la percusión y el bajo, para finalmente llegar al momento en el que el virus no se puede contener y se expande libremente, lo que se representa con un solo de piano que acaba viajando libre y desbocado.

“Involuntary prophet” estará disponible en plataformas a partir de mañana, pero en Muzikalia te lo presentamos hoy en exclusiva. Aquí tienes lo nuevo de este sorprendente y prometedor dúo llamado Shanghai Restoration Project.

(la foto de cabecera es obra de Josh Brine / Marmoset)