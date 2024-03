Russian Red – Volverme A Enamorar (Sonido Muchacho)

Diez años pueden dar mucho de sí. En el caso de Lourdes Hernández, la artista detrás del proyecto Russian Red, albergaron cambio de residencia, de país, de continente… huyendo de una realidad con la que no se sentía cómoda. Los Ángeles recibió una etapa de su vida que supuso un volver a empezar, involucrándose en aventuras de muy diversa índole y pudiendo ver en la distancia como el tiempo iba sanando una herida abierta que la estaba consumiendo, debido, en gran medida, a unas relaciones familiares tortuosas. Agent Cooper supuso en 2014 su último trabajo para una major, Sony en concreto, y cerró un ciclo exitoso gracias a la solidez de un discurso hilvanado con talento y personalidad. Cada álbum encerraba un sonido y un mundo particular, todos relevantes.

Volver a Madrid ha supuesto para Lourdes reinventarse a muchos niveles. Ha redescubierto la ciudad, ha recuperado sensaciones ya olvidadas y ha encontrado de nuevo su sitio tras ese periodo trascendental del que hablábamos, en el que llegó a debutar como actriz en 2022 en la interesante película de Ramona, dirigida por Andrea Bagney. Toda esa vorágine de acontecimientos vitales tiene su proyección en lo musical. La incógnita sobre qué podría ofrecernos la autora de Fuerteventura (Sony, 2011) a día de hoy, se resuelve con un trabajo ambicioso que no necesita más de diecinueve minutos para condensar con maestría aquellos elementos que la hacen singular y especial y que da rienda suelta a una parte de su ser que siempre estuvo ahí, pero que ahora se muestra en plenitud y sin tapujos.

La nueva Russian Red basa su mensaje en la seducción y el deseo y consigue articularlo con su característica naturalidad en estos ocho medios tiempos aquí facturados, y que se presentan mullidos en guitarras espectrales y envueltos por multitud de detalles en la producción, recreando un romanticismo hipnótico cuyo origen hay que buscarlo en la magnética conexión que sintió con Luis Sansó, guitarrista de Cupido, cuando se les ocurrió versionar el “Sólo En Ti” de Enrique Iglesias. Misterio salpicado de sugerente sensualidad que impregna unas canciones tejidas a media luz y que remiten al bedroom-pop de Mac DeMarco, a la enigmática duermevela de Cigarettes After Sex o a las emblemáticas producciones de Phil Spector. Su recién estrenada residencia en el catálogo de Sonido Muchacho viene a cerrar el círculo en cuanto a su intención de recuperar una esencia independiente lejos del foco mediático. Lo que a priori podría ser un descalabro de dimensiones épicas o simplemente un retorno fallido, acaba convenciendo gracias al agradecido poso intencionadamente naive que dejan unas composiciones que avanzan sigilosas buscando su hueco en la memoria del oyente y que en su gran mayoría funcionan gracias a unos arreglos que miman el detalle y que acaban por elevar el valor intrínseco de unas melodías cocinadas a fuego lento.

La fórmula alcanza sus mejores resultados en la sinuosa “La Última Vez”, no en vano es también la favorita de la propia Lourdes, firmemente respaldada por los notables singles “This Is Un Volcán” e “Intelectual Sexual” , la inicial “Me Gustan Todos Los Hombres” con sus “sha-la-las” y su acertado juego de voces, esa especie de bolero descarado que resulta “Una Fresca” o en la redonda “Tus Putos Labios”, futurible sencillo. La propuesta de ‘Volverme A Enamorar’, disco que en teoría iba a llegar después de otro que ya tiene terminado y que forma parte de un proyecto audiovisual, nace para no dejar a nadie indiferente, generará debate, sumará seguidores y arrancará unanimidad entre los haters, pero desde un punto de vista objetivo, ahonda en la incuestionable capacidad de la artista madrileña para hacer lo que le viene en gana en cada momento, y eso, para alguien que podría componer de cara a la galería y contentar a las masas, resulta un valor añadido nada desdeñable. Aunque nunca llegó a irse, reconforta tenerla de vuelta con su capacidad para impactar aún intacta.

