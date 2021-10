Se acerca la gira de Kings Of Convenience

Kings Of Convenience volvían a los escenarios en 2015 y un año más tarde nos prometían nuevas canciones para dar continuidad a Declaration Of Dependance (2009), pero finalmente el retraso ha llegado hasta nuestros días en los que acaba de publicarse el genial y recomendable Peace or Love.

Para celebrar su regreso Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe lo acompañan de una gira de presentación, que la próxima semana llega a nuestro país:

Llega la gira de Kings Of Convenience

Kings of Convenience estarán presentándolo el 18 de octubre en Madrid (Teatro Lope de Vega), el 19 de octubre en Valencia (Teatre La Rambleta) y el 21 de octubre en Barcelona (L’Auditori) en la gira de teatros que nos permitirá reencontrarnos con el dúo noruego.

LUNES 18 DE OCTUBRE – MADRID (TEATRO LOPE DE VEGA)

MARTES 19 DE OCTUBRE – VALENCIA (TEATRE LA RAMBLETA)

JUEVES 21 DE OCTUBRE – BARCELONA (L’AUDITORI)

Entradas a la venta (concierto de Madrid), Notikumi (concierto de Valencia) y la web de L’Auditori (concierto de Barcelona).