Nuevo álbum de Madee, escucha un adelanto

Madee están de vuelta con su segundo disco en un año. La banda catalana publicaba en enero su primer trabajo en más de una década, Eternity Mingled with The Sea desde que en 2007 lanzaran su último álbum, L’Antarctica.

La formación de Ramón Rodríguez (The New Raemon), Pep Masiques, Marc Prats, Mark Swanson y compañía, vuelven con ganas y ya tienen lista su continuación. Un disco llamado In The Cold Season’ sexto trabajo de la banda.

En palabras de Mark Swanson, poeta que pone las letras a las melodías de Madee: «Esta canción trata sobre extrañar el pasado, o mirar hacia atrás y estar orgulloso de todo lo que has logrado. Las personas que no están a la altura de su potencial pueden sufrir más adelante en la vida. Ajenos a la realidad, adictos, sociópatas, ególatras. Noctámbulos que anhelan la noche durante todo el día, este es tu escenario, haz una gran obra con él.»

Escucha ‘Subterranean Minefield’ de Madee