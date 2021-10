‘The Tipping Point’, el regreso de Tears For Fears 17 años después

Tears For Fears vuelven 17 años después de su último disco. La banda de Roland Orzabal y Curt Smith estuvieron en la cresta de la ola durante la década de los 80 y parte de los 90 y son una clara influencia para multitud de nuevas formaciones que aparte de seguir su senda, les ha ido versionando y sampleando en los últimos tiempos.

Tras el recopilatorio editado hace pocos años Rule the World y la reciente versión ampliada de su exitoso The Seeds Of Love, llega el anuncio de un nuevo disco, The Tipping Point, que se publicará el 25 de febrero de 2022. Un álbum que llega 17 años después de su última entrega, Everybody Loves a Happy Ending (2004).

El disco viene anticipado por un canción del mismo título terriblemente emocional, de la que Orzabal comenta: “Llegó en un momento en que mi (difunta) esposa estaba muy enferma. La estaba viendo convertirse en un fantasma de su antiguo yo. Entonces, el narrador de la canción está en una sala de hospital mirando a personas a punto de cruzar el umbral que llamamos muerte. “La línea de la canción dice: ‘¿Sabrás alguna vez cuándo es el punto de inflexión? se describe en la letra. Debo admitir que incluso en marzo de 2016, cuando los médicos me dijeron que Caroline posiblemente no lograría pasar del fin de semana, todavía lo negaba. Creo que cuando has estado cerca de alguien durante décadas, vive tanto dentro como fuera de ti, conscientemente no creía que ella muriera, aunque inconscientemente estaba, sin duda, preparándome para lo inevitable, armándome contra la conmoción futura”.

Escucha ‘The Tipping Point’ de Tears For Fears

Estas serán las canciones de The Tipping Point de Tears For Fears

1. No Small Thing

2. The Tipping Point

3. Long, Long, Long Time

4. Break The Man

5. My Demons

6. Rivers of Mercy

7. Please By Happy

8. Master Plan

9. End of Night

10. Stay