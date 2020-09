Suzanne Vega anuncia concierto en streaming

Suzanne Vega ofrecerá un concierto en streaming el 8 de octubre a las 21.00h. desde el legendario Blue Note Jazz Club de Nueva York. Al final de este texto está el enlace para adquirir entradas para esta excepcional actuación.

Coincide este anuncio con la publicación del nuevo disco de Suzanne Vega, titulado “An Evening Of New York Songs And Stories”, que ha sido grabado, precisamente, en otro club de la ciudad de los rascacielos, el Café Carlyle, “un pequeño y exclusivo local que ha acogido a leyendas como Eartha Kitt o Judy Collins y que es también donde se conocieron Jackie Kennedy y Audrey Hepburn”, ha declarado Vega, quien también ha dicho lo siguiente sobre su flamante álbum: “Incluye canciones inspiradas en la ciudad de Nueva York y otras donde Nueva York aporta el escenario donde ocurren” . Desde “Walk On The Wild Side” de su amigo Lou Reed hasta éxitos suyos como “Luka” y “Tom´s Dinner”, así como temas de su fondo de catálogo, caso de “Frank And Ava” y “Ludlow Street”. Conclusión: su concierto del 8 de octubre será un estupendo “New York affaire”.

Suzanne Vega (nacida en California, pero criada en los neoyorquinos barrios de Spanish Harlem y el Upper West Side) fue una de las primeras figuras importantes de la cosecha de cantautoras que saltó a la fama a final de los años ochenta y principios de los noventa. Sus letras folk-pop (inspiradas principalmente por Leonard Cohen, así como en Lou Reed y Bob Dylan) sentaron las bases para lo que más tarde se convirtió en el sonido característico de Lilith Fair (gira femenina en la que ella era una habitual). Además, su exitoso sencillo “Luka” ayudó a convencer a las discográficas de que las cantautoras no eran cosa del pasado, allanando el camino para nombres como Tracy Chapman, Michelle Shocked, Shawn Colvin, Edie Brickell, Indigo Girls y Sinéad O´Connor. Si bien no pudo mantener el estratosférico nivel de popularidad que alcanzó en 1987 con “Luka” y el disco que la contenía, “Solitude Standing”, sí ha mantenido desde entonces un fuerte y dedicado culto. Su asociación -y matrimonio- con el productor experimental Mitchell Froom dio como resultado dos álbumes intrigantes, “99.9 Fº” (1992) –Mejor Disco de Rock de aquel año en los New York Music Awards– y “Nine Objects Of Desire” (1996). Sin embargo, tras su divorcio, Vega regresó en 2001 con su primer álbum en cinco años y sexto LP de su carrera, “Songs In Red And Gray”, en el que volvía al folk-pop centrado en su voz y guitarra de sus inicios. Desde entonces ha publicado tres discos de estudio más, el último de ellos, “Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers” (2016), con diez canciones coescritas con Duncan Sheik e inspiradas en la novelista Carson McCullers.

En sus actuaciones, desprovistas de drama externo, transmite una emoción profunda. Su voz, clara y sin vibrato, ha sido descrita como “un susurro fresco y seco cerca de un papel de lija” y como “desarmantemente poderosa”. Con el sello de una narradora magistral que observa el mundo con un ojo clínicamente poético, las canciones de Suzanne siempre han tendido a centrarse en la vida de la ciudad, la gente común y los temas del mundo real. Notablemente sucinto y discreto, su trabajo es inmediatamente reconocible, tan distintivo y reflexivo hoy como cuando se escuchó por primera vez en la radio hace más de treinta años.

Live Stream from Blue Note Jazz Club – Tickets

Evento en Facebook