Sen Senra nos sorprende con la sedosa ‘Nada y Nadie’

Desde que se editase Sensaciones, el boca oreja alrededor de la música de Sen Senra no ha parado de crecer, convirtiéndose en una realidad cocinada a fuego lento, sin prisa y sin pausa, hasta convertirse en una de las figuras mas relevantes del nuevo pop de nuestro país. Ya lo venía avisando Senra con sus movimientos, sigilosos pero perfectamente hilados, de que su ambición no se iba a quedar ahí, y de que ese álbum iba a ser solo el principio. Ahora, Sonido Muchacho y Universal Music Spain unen fuerzas para apretar el gatillo y presentar “Nada y nadie”, el primer sencillo de esta nueva etapa que no parece tener techo.

Con “Nada y Nadie” se presenta una canción íntima, de arreglos minimalistas y preciosista, que llega justo en el ocaso del confinamiento, justo a tiempo. De nuevo Sen Senra se enfrenta al Rnb (o al pop con mayúsculas, para qué etiquetar) sin miedos ni vicios, con una melodía fresca, brillante y actual, y siempre con su perspectiva de narrar sensible y cruda a partes iguales. A su manera y sutileza personal. Y es que Sen Senra ha abierto un camino difícil de cerrar, para presentarse como la gran alternativa en la música de masas.

Que estamos ante el futuro es algo que ya teníamos claro, ahora solo hace falta disfrutar de su música.