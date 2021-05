Libro: Starlust. Las fantasías secretas de los fans de Fred Vermorel (Contra)

Inmersos de pleno y desde hace tiempo en la temática musical, los responsables de la editorial Contra van ahora un paso más allá y publican un ensayo en el que la trama se afronta desde el prisma opuesto al habitual. Si normalmente son las memorias del músico de turno las que copan las páginas, el presente volumen acoge la perspectiva de quienes en realidad son catalizadores de su fama y fortuna: los fans y, concretamente, aquellos más acérrimos y pasionales. El británico Fred Vermorel (autor de libros sobre Sex Pistols o Kate Bush) recopila, a lo largo y ancho del lanzamiento, confesiones, experiencias, perversiones sexuales, fantasías (muchas fantasías…) y, en definitiva, multitud de obsesiones latentes en insanos fanáticos de diferentes artistas.

Articulado en base a varias secciones (“Pasión”, “Misterio”, “Posesión”, “Delirio”, “Éxtasis”…), el libro accede desvergonzadamente a lo más recóndito de ese tipo de fijación agresiva que algunos fans profesan por artistas de diferente pelaje (e interés artístico), hasta convertirla en hilo argumental del mismo. La lectura alterna sin tapujos ídolos variopintos de la década de los ochenta, con nombres como los de David Bowie, Boy George, Nick Heyward, Barry Manilow, Thompson Twins, Nick Rhodes (de Duran Duran) o Sting saltando a la palestra. Un trazado que, según el caso, puede tornarse intimidante, penoso, entrañable, irritante e incluso terrorífico e inverosímil, dado el peso que el personaje en cuestión ejerce (involuntariamente) sobre la personalidad del fan y por ende su entorno, familia y trabajo.

De este modo, las consecuencias cubren un amplio recorrido que va desde lo chocante hasta lo lastimero, dependiendo del caso y transitando siempre en torno a esa fina línea que separa la pasión de lo enfermizo. Un planteamiento, el de Vermorel, categórico y voluntarioso, que tiene como fin entender las motivaciones ocultas tras el vilipendiado ‘fenómeno fan’, basándose sobre todo en confesiones en primera persona, diarios o misivas remitidas a músicos en su apogeo. La referencia no deja de ser una mera curiosidad adornada con prólogo a cargo del mítico guitarrista de The WhoPete Townshend, algo irregular en su contenido y que alterna momentos de interés (en ocasiones con nombres velados) con el clásico contenido de revistas para adolescentes como Smash Hits o Súper Pop, en lo que por otro lado es un fenómeno no exento de cierto interés social.

Aunque valiente y desprejuiciado, en la práctica ‘Starlust. Las fantasías secretas de los fans’ (Contra, 2021) apunta más a lo anecdótico que a lo trascendente. Sobre todo en esa (inevitable) comparación con el resto de catálogo propiedad de la editorial catalana. Una colección de títulos imprescindibles que ha abordado la historia del indie patrio (‘Pequeño Circo’ de Nando Cruz), el retrato de los 70 en la Costa Oeste californiana (‘Hotel California’ de Barney Hoskyns), el nacimiento de los sellos independientes (‘Freak Scene’ de Richard King), o el desparrame Madchester (‘The Haçienda: cómo no dirigir un club’ de Peter Hook); amén de autobiografías de personajes tan relevantes como Kim Gordon (de Sonic Youth), Liz Phair, Richard Lloyd (de Television) o Brett Anderson (de Suede). Y, eso sí, es otro nivel.

