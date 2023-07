Shamir publica un nuevo sencillo

Hace poco más de un mes te dábamos la noticia de un nuevo álbum de Shamir, noveno ya de su carrera. Homo Anxietatem, producido en Londres por Hoost (Justin Tailor), saldrá el próximo 18 de agosto y será su primer disco con el sello Kill Rock Stars. Al mismo tiempo Shamir publicó como primer sencillo de adelanto la canción «Oversized sweater», con su correspondiente vídeo.

Hoy mismo ve la luz el segundo sencillo que avanza el nuevo álbum de Shamir. Se titula «Our song». Una canción sobre la que su autor nos comenta que «me llevó cerca de tres meses escribirla, es la vez que más tiempo me ha costado escribir una canción. El vídeo es una carta de amor a mi banda. Grant Pavol y Rhea Freed son la única razón por la que todavía sigo tocando en directo. Por eso quise que el vídeo se enfocara en nosotros tres como grupo«.

Shamir anuncia, también hoy, las primeras fechas de su gira europea que tendrá lugar en octubre. Fechas que, de momento, salvo el arranque en París, serán todas en las Islas Británicas. Aquí te las ofrecemos, aunque de momento no pase por España, por si alguna te pilla cerca y te interesa.

2/10 — Paris, FR — Supersonic

4/10 — Brighton, UK — Green Door Store

5/10 — Cardiff, UK — Clwb lfor Bach

6/10 — Bristol, UK — Crofters Rights

8/10 — Dublin, IRE — The Workmans Club

10/10 — Leeds, UK — Headrow House

11/10 — Newcastle, UK — Zerox

12/10 — Glasgow, UK — Hug & Pint

13/10 — Norwich, UK — Voodoo Daddy’s / Wild Paths series

14/10 — Manchester, UK — Beyond The Music / Night & Day

15/10 — Birmingham, UK — The Actress & Bishop

A continuación puedes ver y escuchar «Our song», el nuevo sencillo de Shamir.

