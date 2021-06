Azkena Rock Festival desvela su cartel

Los problemas derivados de la crisis de la Covid-19 han hecho que el Azkena Rock Festival no se pueda celebrar los dos últimos años, pero ya anuncia una edición para 2022 en la que aprovecharán para celebrar su 20 aniversario.

Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris, o una pionera del rock como Suzi Quatro, y bandas especialmente queridas por el público del festival como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano. Son solo algunas de la larga lista de estrellas del rock que pasarán, la mayoría en fecha exclusiva, por una edición especial de tres días de música en un regreso a las raíces del festival que tendrá lugar en Mendizabala los días 16, 17 y 18 de junio de 2022.

Consulta los primeros confirmados de Azkena Rock Festival

PATTI SMITH AND BAND

THE OFFSPRING

BRIAN WILSON

EMMYLOU HARRIS

SOCIAL DISTORTION

SUZI QUATRO

L7

FU MANCHU 30TH ANNIVERSARY

DRIVE-BY TRUCKERS

MARCUS KING

BLACK MOUNTAIN

DANIEL ROMANO’S OUTFIT

REVEREND HORTON HEAT

SHOOTER JENNINGS

CHUCK PROPHET AND THE MISSION EXPRESS

THE FAITHLESS

WICKED WIZZARD

Venta de entradas para Azkena Rock Festival

Bono: 145€

Bono + camping: 160€

Camping 4 noches: 15€

Disponible a plazos

Venta: www.azkenarockfestival.com