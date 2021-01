Te presentamos el nuevo álbum de Nova Waves

Nova Waves es una banda formada por Cris (guitarra y voz), Fred (guitarra, bajo, teclado y voz), Frank (guitarra y voz) e Higinio (batería y voz). Todos son viejos amigos con la particularidad de que Cris vive en Madrid, Frank en Australia, Fred en Francia e Higinio es de Cádiz. Cada uno de ellos tenía su propia carrera antes de que la vida los separara, y ahora usan la tecnología moderna para seguir haciendo música juntos y difundirla por todo el mundo. De ellos te hablamos hace apenas un par de semanas en nuestra PlayList Emergente.

Una música que bebe del rock y el power pop, haciendo que Nova Waves recuerde a bandas emblemáticas como Weezer, The Beatles, Teenage Fanclub o The Lemonheads. Combinando las imperecederas melodías del pop británico de los 60 y las de la época dorada del indie pop en los 90, crean un sonido propio cercano al surf pop y cargado de armonías grupales.

Nova Waves empezó siendo un proyecto de “Home Studios” entre amigos, pero rápidamente se convirtió en un proceso más intenso, llegando a componer canciones y publicar discos. Debutaron en 2016 con Dreamworld y no han dejado de sacar música hasta la actualidad, cuando han lanzado su segundo disco: Going The Distance. Este segundo trabajo del cuarteto, que ve la luz tras su fichaje por la multinacional BMG, es un recomendable álbum de pop clásico con leves toques playeros y de psicodelia que fue grabado con Paco Loco en sus estudios de El Puerto de Santa María, en una de las contadísimas ocasiones en la que los cuatro miembros de la banda compartieron espacio físico.

Como de costumbre, este nuevo disco de Nova Waves suena fresco y acompasado, soltando una tras otra excelentes melodías y armonías vocales bien condimentadas con la correcta dosis de guitarras. Ocurre en las canciones más sosegadas, como “Sugar in the clouds” (a pesar de esos guitarrazos que la salpican), “Lady Musgrave” o “Night ride”, pero también en las más aceleradas como “The shining” o “Just a man”, por mencionar solo un par. Todas ellas, sin excepción, demuestran conocimiento y amor por el pop de los 60, por los Beatles y también por las bandas que han seguido manteniendo su legado en décadas posteriores. Hay canciones donde parecen haber resucitado al mítico cuarteto de Liverpool, como en ciertas partes de “Radio Sound” o “Hey little bird” que suenan deliciosamente sixties. En otras reviven aquel sonido tomando como referencia a sus sucesores de los últimos 30 años, entre quienes podríamos nombrar a Teenage Fanclub, Oasis o Lemonheads.

A continuación puedes escuchar Going The Distance, el segundo disco de Nova Waves.