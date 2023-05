Natalie Merchant – Keep Your Courage (Nonesuch Records / Warner)

No hacen faltan presentaciones que valgan. La neoyorkina ya es desde hace muchas décadas una de las voces más respectadas del pop-rock norteamericano. Su currículo vitae es amplio: de ser miembro fundador de 10.000 Maniacs, abandonaría el grupo en 1993 para publicar en solitario Tigerlily, uno de esos debuts que dejan el listón bien alto, y que certificaban la versatilidad de la compositora. Después ha ido espaciando sus discos -la mayoría intercalando temas ajenos con los de su propia cosecha-, hasta llegar a Keep Your Courage (Nonesuch Records, 2023) que es su noveno disco tras un espacio de tiempo de ocho años desde el anterior.

Una de las virtudes de Natalie Merchant (¿hace falta referirse a su voz?) es que su música está elaborada a cocción lenta, y eso también permite que se perciba como una anomalía en estos tiempos de música en random, y en actos de escucha siempre apresurados. La música que se comercializa entre los charts tiene sentido en la combustión instantánea, y eso hace que el oído se acabe acostumbrando a estos espasmos apremiantes. Escuchar un disco como este parece como estar suspendido en el tiempo, es como perder las coordenadas que nos convocan en un espacio. Aquí la autora invita al oyente a sentarse y tomarse su tiempo. Quizás encuentre una recompensa, y decida darle de nuevo al play.

Estos pentagramas tienen la virtud de ir a contracorriente (aunque, posiblemente, la autora no lo haga con esa intención) de tendencias, modas, lideres de opinión, y un largo etcétera que delimita lo que debemos escuchar para no perder el último tren. Es un acto en sí de rebeldía, aunque el disco se sirva de unos mimbres clásicos y estandarizados.

Los dos primeros temas del disco los canta a dúo con Abena Koomson-Davis (directora del coro Resistance Revival, una pléyade de cantantes de diferentes estratos socioeconómicos que reivindican una política social justa) y son exultantes números de pop-soul con arreglos orquestales tirando al AOR y a la corrección moral (“Big Girls”), y la otra apegada al gospel (“Come On, Aphrodite”).

La balada “Sister Tilly” es una bonita canción que cabalga a través de preciosos versos de despedida con la voz de Merchant aupada en todo su esplendor, y acordándose de otra gran cantante, Buffy Saint-Marie. “Narcissus” tira de la mitología griega para describir el fin de una relación, y es de una gran carga emotiva comprobar que la autora de “Carnival” es de las pocas voces que pueden mirar cara a cara al legado de Carole King sin caer en desgracia. Un tema que desborda emocionalmente al que sigue “Hunting The Wren” en la que se deja llevar por sonoridades más graves en lo que parece un guiño a sus antepasados irlandeses. Un recuerdo a su anterior grupo renace en “Eye Of The Storm”, y el mojo pantanoso a lo Aaron Neville se hace ritmo en “Tower Of Babel”. Buen regreso.

