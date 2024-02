Steven Munar – Family (Discos Belamarh)

Canciones bonitas. Dicho así, suena tremendamente banal, pero oye, hazlas tú… Y es que llegar al punto en que una persona adquiere un conocimiento realmente profundo del alma de las canciones, no es algo en absoluto frecuente. Las canciones, las buenas, las perfectas, las bonitas, no acuden todos los días a las manos de nadie. Por eso, cuando uno se encuentra con alguien, como Steven Munar, al que parecen caérsele de los bolsillos, es necesario reconocerlo. Y aplaudirlo.

Tres años justos han pasado desde su anterior trabajo, The Fish And The Net, un disco, además, muy “de banda”, cocinado junto a sus inseparables Miracle Band. De hecho, al igual que sus predecesores, aquél iba acreditado a Steven Munar & The Miracle Band. Y un dato importante en el disco que nos ocupa es que, aunque esa es la banda que le acompaña en estas canciones, tanto en interpretación, como en arreglos, el disco se acredita únicamente al nombre del autor.

Esto es así porque Family, como su propio nombre indica, es un disco tremendamente personal. Tras el tono más eléctrico de The Fish And The Net, en este disco es notable que el autor ha querido refugiarse en sí mismo y en los suyos, su familia, para dar forma a unas canciones más cristalinas que nunca. Se respira un clima de introspección serena, de luminosidad, que contagia de inmediato. En resumidas cuentas, nos está abriendo las puertas de su casa.

De todas formas, no esperen grandes cambios, no son necesarios. El estilo de Munar permanece intacto. Si acaso un poco más reposado, pero eso en absoluto resta encanto a un conjunto de composiciones tan inspiradas como siempre. Y muy bien ejecutadas. The Miracle Band, de hecho, es más numerosa que nunca, sin contar las muchas colaboraciones con que ha contado Steven para este disco, entre ellas luminarias como Román Gil o las Sey Sisters. Todo un lujo que se refleja a la perfección en el resultado.

“Twelve valleys” inaugura el disco como si fuera un horizonte abierto, repleto de valles y esperanza. Es perfecta puerta de entrada al espíritu de un disco que continúa en tono pastoral con “The tide”, para conquistarnos definitivamente con los fantásticos coros que hacen de “The spark of life” una canción tan perdurable. Queda certificado así que estamos ante otro gran disco de Munar, que no deja resquicio a lo mediocre. El bajo soul de “Seven mile trail”, los aires country de “Better move on”, la elegancia folk de “To disappear”, o el pop eminentemente británico de “Suffocating me”. Todo son aciertos en un álbum que es de nuevo un despliegue de elegancia por parte de un verdadero orfebre de las canciones, que alcanza aquí una madurez feliz, en familia y en plenitud. Casi nada.

Escucha Steven Munar – Family (Discos Belamarh)