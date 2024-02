Estrenamos el nuevo sencillo de Todo Bien Todo Mal

Todo Bien Todo Mal es joven banda de indie rock cuyos componentes son de nacionalidad venezolana y española. Inicialmente arrancó como el proyecto en solitario de Andrés Boissiere, que llegó a lanzar un EP autoproducido. En la actualidad el grupo lo forman el propio Andrés junto a Sergio Gómez (guitarra), Jaime Crisóstomo (batería) y Rafael «Boli» Pérez (bajo).

Entre las influencias de Todo Bien Todo Mal destacan el rock japonés de los años 90 y 2000, grupos ruidosos como My Bloody Valentine o Soda Stereo, y propuestas más clásicas como Simón Díaz y Celia Todd.

Mañana Todo Bien Todo Mal publicarán un nuevo sencillo. Un tema que se titula «Grítame» y que hace referencia a ese ruido constante que tenemos en la cabeza cuando no podemos aguantar el peso del día a día, y al miedo a sentir que cada persona que conocemos está harta de nosotros. Se trata de la primera canción que hicieron de manera conjunta, como banda, y ha sido producido por Carlos Hernández Nombela.

«Grítame» se presenta con un vídeo inspirado en los openings de anime noventeros y el videoclip de «Race for the prize» de The Flaming Lips. Para plasmar la idea del grupo, el director de fotografía Juan Antonio Gómez montó su cámara en una bicicleta. Lo que se ve en el vídeo es al propio grupo persiguiendo esa bici en el parque de Valdebebas. En el montaje, Andrés se centró en subrayar la energía frenética de la canción y la banda.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el vídeo de «Grítame», el nuevo sencillo de Todo Bien Todo Mal.