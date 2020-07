Supergrass celebran los 25 años de ‘Alright’ con un EP

Supergrass habían planeado su vuelta a los escenarios para celebrar sus 25 años de carrera.

Supergrass se formaron en Oxford a principio de los 90 y debutaron en 1994 con los singles “Caught by the Fuzz” y “Mansize Rooster” hasta debutar con el mítico I Should Coco (1995) al que siguieron el genial In It For The Money (1997), el exitoso Supegrass (1999) y los menos inspirados Life On Other Planets (2002), Road To Rouen (2005) y Diamond Hoo Ha (2008).

La banda de Gaz Coombes, Mick Quinn y Danny Goofey se separaban en 2010 tras 16 años de carrera y regresan para un tour muy especial, además publicaban una jugosa compilación llamada Supergrass: The Strange Ones 1994-2008 que llegaba en varias versiones y aparte de reunir todos sus discos incluirá caras B, directos y material inédito.

Ahora vuelven a la actualidad para celebrar los 25 años de su canción más popular, “Alright”, que conmemoran con un EP digital llamado Alright / Time 25, donde aparecen las caras B “Condition” y “Je Suis Votre Papa Sucre”, así como una versión en directo de “Time” en el T In The Park de 2000 y otra de “Alright” en el mismo festival y en Glastonbury 1997.