Igor Paskual – La pasión según Igor Paskual (Warner)

“Soy el cordero pascual, prometo decir la verdad, nada más que la falsa verdad, por el bien de la comunidad”, canta Igor Paskual en “Dios es colombiano“, primera canción que escuchamos de La pasión según Igor Paskual y apertura de una obra que destila rabia, pero a la vez esperanza y pasión, mucha pasión. Un inicio arrollador, que también mostraba en otro de los adelantos, esa “Ratas” que nos hacía presagiar un trabajo de marcado tono punk, pero que finalmente tiene muchos más matices con los que deslumbrarnos.

El tercer disco del asturiano nació motivado por el fallecimiento de su amiga Jéssica M. de La Paz, bajista y coproductora de sus dos álbumes anteriores, una catarsis y una sacudida que le empujó a hablar sin tapujos de temas tan delicados como este “Quien esté cansado de la vida, no la merece. Quien no vaya buscando la belleza, que se vaya al infierno” canta en “Cansado de la vida”, por no hablar de su conversación de tú a tú a la dueña de la guadaña en “Inmortal”.

También hay espacio para la crítica social con un guiño a su tierra en “Cristo de los mineros” y es capaz de ponerse el disfraz de cantautor en “Waterloo”, así como mostrarse luminoso en “Con la suerte de nuestro lado” o tremendamente irónico en una “Maquiavelo iba en serio” en la que recuerda a legales. Navega entre nuevos sonidos en la marina “Nuevo bautismo” y cierra el conjunto una arriesgada adaptación de “El Gavilán” de Violeta Parra, nueve minutos de sube y baja melódico en la que nos muestra su habilidad para mutar entre el desgarro y la emoción.

La pasión según Igor Paskual es un disco lleno de aristas que descubrir, una notable muestra de las inquietudes de un autor alejado de toda convencionalidad, lo que dice mucho a su favor.

Escucha Igor Paskual – La pasión según Igor Paskual