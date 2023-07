TaughtMe publicará su primer álbum en una década y adelanta un tema

TaughtMe es el proyecto artístico del californiano Blake Aaron Henderson, compositor, productor e ingeniero de sonido. Una década después de su último disco, TaughtMe publicará en octubre su quinto álbum, Laugh On Me. Este nuevo trabajo del norteamericano llega después de que Úlfur Hansson le invitará a Islandia para hacer música juntos. Las canciones de Laugh On Me, cuenta su autor, están fundamentalmente basadas en su complicada infancia como niño criado en una devota familia mormona, con todos los condicionantes que dicha situación conlleva a la hora de descubrir la sexualidad y el placer. En el disco colaboran Alabaster DePlume, el propio Úlfur Hansson, Samuli Kosminen y Gýða Valtýsdóttir de Múm, Tom Monger de Florence and The Machine y Piero Perelli, entre otros.

Como avance, hoy TaughtMe publica un sencillo titulado «In the body». Una canción que, comenta su autor, es una especie de súplica u oración dirigida directamente al cuerpo. En la canción, Henderson le pide ayuda a su cuerpo para mantenerse despierto y comprometido, para aprender a confiar en su propia sexualidad sin pensar en ello como algo sucio o incluso como un pecado. En un nivel más físico, en la canción hay referencias a una enfermedad que sufre Henderson que le causa dolor y rigidez. La canción, que inicialmente nació como un regalo de cumpleaños en forma de nota de voz para su novia, encontró su verdadera forma cuando pasó por las manos de Úlfur Hansson.

A continuación puedes escuchar «In the body», el nuevo sencillo de TaughtMe.

Laugh On Me de TaughtMe

(la foto de cabecera es obra de Aubrey Trinnaman)