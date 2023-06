Taylor Swift anuncia concierto en el Bernabéu

Taylor Swift ha anunciado hoy nuevas fechas de su gira The Eras Tour, que pasará por Madrid el próximo 30 de mayo de 2024. Será en el Estadio Santiago Bernabéu.

Para facilitar que las entradas lleguen a manos de sus fans que quieran asistir a los espectáculos, existirá la oportunidad de registrarse para conseguir entradas de Taylor Swift | The Eras Tour antes de la salida a la venta.

Ya está abierto el plazo de inscripción. Los fans pueden inscribirse en la página oficial de registro de entradas de cada ciudad AQUÍ hasta el jueves 22 de junio a las 23:59 (hora local) en el Reino Unido, y el viernes 23 de junio a las 23:59 (hora local) en Irlanda y Europa.

Los personas registradas que reciban un código exclusivo tendrán acceso preferente a la compra de entradas en cada ciudad en las fechas y horas de venta que se indican a continuación. Quienes deseen acceder a la venta de entradas en varias ciudades deberán registrarse una vez por cada ciudad a la que deseen asistir.

Haberse registrado no garantiza el acceso a la venta ni a las entradas. Más información sobre el proceso de inscripción en Taylorswift.com/tour haciendo clic en cada ciudad.

Las entradas para todas las fechas de Europa estarán disponibles por orden de llegada, hasta agotar existencias.

Taylor Swift ha lanzado cuatro canciones en honor a «The Eras Tour» que arranca hoy mismo. La estrella del pop ha compartido «Taylor’s Version» de «Eyes Open», «Safe & Sound» y «If This Was A Movie», así como una canción completamente nueva llamada «All Of The Girls You Loved Before».

«Eyes Open» y «Safe & Sound» fueron las contribuciones de Swift a la banda sonora de los Juegos del Hambre de 2012, mientras que «If This Was a Movie» apareció como tema extra en la versión deluxe de su álbum de 2010, Speak Now. Mientras tanto, «All Of The Girls You Loved Before» es una canción inédita de la era de Lover de Swift.

«The Eras Tour», primera gira de Swift desde 2018 – comienza este fin de semana con dos noches consecutivas en Glendale, Arizona. El suburbio de Phoenix incluso será temporalmente renombrado como Swift City durante esos dos días para conmemorar el regreso de la cantante.

Escucha: «Eyes Open (Taylor’s Version)», «Safe & Sound (Taylor’s Version)», «If This Was A Movie (Taylor’s Version)», «All Of The Girls You Loved Before» de Taylor Swift