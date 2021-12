Te presentamos el segundo álbum de Tú No Existes

Tú No Existes es una banda catalana de pop electrónico integrada por Edu Montoya, Roger Torralbo y Lidia Anaut. Allá por 2019 te la presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día y estrenamos una sesión en vivo. Volvieron a pasar por Muzikalia el pasado 2020 para mostrarnos un nuevo sencillo, “Corriente de pensamientos”, con el que nos anticipaban un nuevo álbum que finalmente ha visto la luz el pasado mes de noviembre. Su título: Futuro Perfecto Futuro. Lo publica Calaverita Records y es su segundo disco en formato largo tras Tercera República (Zozaya Records, 2018).

El disco es un compendio de pop sintético pegadizo y con un toque de sofisticación. El sonido es excitante y placentero, pero las letras también tienen su importancia, tal como cuenta Edu Montoya:

“El futuro perfecto, como tiempo, habla de una acción futura con anterioridad a otra que también es futura. Algo que habrás hecho antes de acabar algo que aún no has hecho, pero que harás. Es una especie de bucle. ‘Cuando salga al escenario, ya habrás subido el telón’ o algo parecido pone de ejemplo en la Wikipedia… Esa acción es para nosotrxs ‘Futuro Perfecto Futuro’ y sus canciones hablan por ellas mismas, de lo que somos, de lo que queremos y de lo que nos dejan ser. Y son perfectas – si eso existe – sobre todo antes del futuro, es decir, ahora“.

Entre otras cosas, en estas canciones se habla bastante de la tecnología, de cómo influye en nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos. Con una visión más positiva que negativa, afirmando que este “Futuro Perfecto” está por hacer y en nuestras manos está que sea mejor de lo que nos lo imaginamos. Algunas de ellas, como la mencionada “Corriente de pensamientos”, “TK Pulsar”, “País Sideral”, “Data Dios” y “Futuro Perfecto”, han ido saliendo como sencillos previamente a la publicación del álbum. Gracias a esos temas Tú No Existes pudieron participar en el San San Festival de Benicàssim a pesar de no haber editado disco nuevo en prácticamente tres años. La cancón “Himne Nacional”, una versión en catalán de “The National Anthem” de Radiohead, que Tú No Existes publicó el 11 de septiembre de 2020, finalmente no ha formado parte del disco.

Disco en el que colaboran Jorge Tórtel, en el tema “Futuro perfecto” que también te presentamos en Muzikalia, y el rapero Broem, que cierra el álbum con el tema “Novedades Viernes”. Todas las canciones han sido producidas por Tú No Existes junto a ffflashback (Jesús Macià) y Magi Batalla. La masterización ha estado a cargo de Yves Roussel, quien ha trabajado con gente como El Guincho, Juan Perro o La Bien Querida.

A continuación puedes escuchar Futuro Perfecto Futuro, lo nuevo de Tú No Existes, en Spotify.

