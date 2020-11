The Avalanches invitan a su nuevo disco a Karen O, MGMT, Tricky, Johnny Marr y más

The Avalanches vuelven a dar la campanada. Su nuevo disco tiene la nómina de colaboradores más impresionante de los últimos años. Siempre hay que esperar sorpresas de los álbumes de un grupo tan innovador y estimulante que nos hizo esperar 15 años después de su debut, el recordado Since I Left You, aquella obra construida a partir de más de 3.000 samples, hasta que llegó Wildflower.

El nuevo trabajo de The Avalanches está plagado de colaboraciones ilustres, ya escuchamos a Rivers Cuomo de Weezer y Pink Slifu “Running Red Lights“, que siguió al sencillo “We Will Always Love You” en la que aparecía Blood Orange. Después de estas llegaron “Wherever You Go”, con las voces de Neneh Cherry y CLYPSO y “Reflecting Light” junto a Sananda Maitreya y Vashti Bunyan. Las dos canciones cuentan además con la presencia de Jamie xx.

Hoy nos enteramos de que esto no quedará aquí, porque abróchense los cinturones, el regreso de The Avalanches que lleva por título We Will Always Love You llegará el 11 de diciembre con nada menos que 25 canciones en las que podremos encontrarnos también a Karen O, MGMT, Johnny Marr, Tricky, Cornelius, Kurt Vile, Perry Farrel, Mick Jones, Pink Siifu o Kelly Moran.

Estas serán sus canciones:

01 Ghost Story [ft. Orono]

02 Song for Barbara Payton

03 We Will Always Love You [ft. Blood Orange]

04 The Divine Chord [ft. MGMT and Johnny Marr]

05 Solitary Ceremonies

06 Interstellar Love [ft. Leon Bridges]

07 Ghost Story Pt. 2 [ft. Leon Bridges and Orono]

08 Reflecting Light [ft. Sananda Maitreya and Vashti Bunyan]

09 Carrier Waves

10 Oh the Sunn! [ft. Perry Farrell]

11 We Go On [ft. Cola Boyy and Mick Jones]

12 Star Song.IMG

13 Until Daylight Comes [ft. Tricky]

14 Wherever You Go [ft. Jamie xx, Neneh Cherry, and CLYPSO]

15 Music Makes Me High

16 Pink Champagne

17 Take Care in Your Dreaming [ft. Denzel Curry, Tricky, and Sampa the Great]

18 Overcome

19 Gold Sky [ft. Kurt Vile]

20 Always Black [ft. Pink Siifu]

21 Dial D for Devotion [ft. Karen O]

22 Running Red Lights [ft. Rivers Cuomo and Pink Siifu]

23 Born to Lose

24 Music Is the Light [ft. Cornelius and Kelly Moran]

25 Weightless