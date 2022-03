The Black Keys anuncian nuevo álbum y adelantan single

Los fans de The Black Keys no podrán quejarse de la frenética actividad del dúo. A su reciente reedición de El Camino (2021) o su disco de versiones Delta Kream (2021) se suma ahora su onceavo disco de estudio Dropout Boogie que se publicará el 13 de mayo.

La banda de Dan Auerbach y Patrick Carney entregan diez canciones nuevas y colaboraciones de Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) y Angelo Petraglia (Kings of Leon). El nuevo disco coincide en su publicación con el 20 aniversario del lanzamiento de su debut The Big Come Up.

Esta es la primera vez que invitan a varios artistas a colaborar simultáneamente en un nuevo álbum. Patrick Carney ha declarado “Vivir en Nashville y hacer discos aquí nos ha abierto un poco la mente. Era la primera vez que hacíamos algo como esto y fue muy divertido. Nos sentábamos en una mesa con guitarras acústicas y elaborábamos una canción. Lo guay de Greg es que él siempre quiere acercarse a las cosas con una historia en la cabeza”.

Junto al anuncio llega su primer single “Wild Child”, un pildorazo rock marca de la casa con mucho Groove y un gancho irresistible.

Escucha ‘Wild Child’ de The Black Keys