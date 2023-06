The Breeders reeditan ‘Last Splash’ con temas inéditos

Last Splash de The Breeders cumple 30 años en 2023. Grabado por la formación «clásica» de la banda compuesta por la entonces bajista de Pixies Kim Deal, Kelley Deal, Josephine Wiggs y Jim Macpherson, y con el contagioso y atractivo tema «Cannonball», se convirtió de inmediato en un clásico del rock alternativo, alcanzando el estatus de disco de platino en el Reino Unido y Estados Unidos.

Para celebrar este aniversario, el álbum ha sido remasterizado a partir de las cintas analógicas originales, que se creían perdidas, un proceso que también reveló dos canciones inéditas, un descubrimiento que alegrará a los fanáticos.

Last Splash (30th Anniversary Original Analog Edition) llegará el próximo 22 de septiembre, una edición especial editada en dos discos de vinilo de 12″ a 45rpm, además de un disco exclusivo de 12″ grabado en un solo lado que contiene dos canciones olvidadas de las sesiones originales de Last Splash: «Go Man Go», que Kim coescribió con Black Francis, y «Divine Mascis», una versión de «Divine Hammer» con la voz principal cortesía de J Mascis de Dinosaur Jr.

Para esta edición especial, la icónica portada original creada por el difunto diseñador visionario Vaughan Oliver ha sido reinterpretada por su compañero de diseño por largo tiempo, Chris Bigg.

Para celebrar los 30 años del álbum, la banda saldrá de gira en septiembre para una serie de conciertos especiales en los que interpretarán Last Splash en su totalidad. Contarán con la participación de Belly (formada por la integrante original de The Breeders, Tanya Donelly), Screaming Females y Horsegirl como bandas de apoyo.

Hoy, The Breeders comparten una de esas dos canciones inéditas, «Go Man Go», que llega junto con un video dirigido por Brandon Weaver de Ironwing Studios.

Escucha ‘Go Man Go’ de The Breeders

Estas serán las canciones de ‘Last Splash (30th Anniversary Original Analog Edition)’ de The Breeders

A1. New Year

A2. Cannonball

A3. Invisible Man

A4. No Aloha

B1. Roi

B2. Do You Love Me Now?

B3. Flipside

C1. I Just Wanna Get Along

C2. Mad Lucas

C3. Divine Hammer

C4. S.O.S

D1. Hag

D2. Saints

D3. Drivin’ on 9

D4. Roi (Reprise)

12”

A1. Go Man Go

A2. Divine Mascis