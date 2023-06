Mad Cool cierra su cartel con M.I.A, dEUS, Maxïmo Park y más

Mad Cool Festival se renueva y estrena ubicación en el distrito de Villaverde, en Madrid Capital, regresando los próximos 6, 7 y 8 de julio. En su sexta edición, el festival contará con tres días completos de música en vivo y una programación amplia y ecléctica que promete sorprender. El line-up vuelve a estar a la altura, con la participación de 101 artistas nacionales e internacionales.

El sábado 8 de julio contará con un nuevo cabeza de cartel, M.I.A, quien compartirá escenario con otros nombres potentes como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Queens of the Stone Age, Sam Smith, Liam Gallagher, Robbie Williams, Lil Nas X y The Prodigy, entre otros. Janelle Monáe ha tenido que cancelar su gira europea por motivos ajenos al festival.

Además, se suman al cartel dEUS, Maxïmo Park, Velmondo, Teo Planell y Black Maracas, junto con los ganadores de Mad Cool Talent by Vibra Mahou: Bloodstein, Margielin, Pau Corea, Lusillón, Memocracia y La Milagrosa. Estamos entusiasmados por la diversidad y calidad que estos artistas aportarán al festival.

Consulta el cartel completo de Mad Cool

Entradas y abonos para Mad Cool 2023

Abono normal: AGOTADOS

Abono VIP: AGOTADOS

Entrada de día normal: 85€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP: 185€ + gastos de distribución.

A la venta en madcooltickets.com