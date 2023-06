The Clientele estrenan el segundo adelanto de su regreso

The Clientele están de vuelta con la continuación Music for the Age of Miracles lanzado en 2017 después de una pausa de siete años. El próximo 28 de julio llega I Am Not There Anymore, cuyas sesiones de grabación comenzaron en 2019 y continuaron de manera fragmentada hasta 2022, debido en parte a la pandemia, y también porque la banda quería experimentar. Según el vocalista, letrista y guitarrista Alasdair MacLean, la banda siempre ha estado interesada en música que no fuera de guitarra, y en esta ocasión incorporaron elementos de jazz post-bop, música clásica contemporánea y electrónica.

Tras «Blue Over Blue» llega «Dying in May» que aclara la variedad de géneros que The Clientele explora en el disco, un viaje de 19 pistas que va desde ritmos suaves de bossa nova hasta el clásico pop de cámara de la banda.

Sobre la canción, su vocalista/letrista/guitarrista Alasdair MacLean dice: «Creo que ‘Dying in May’ es la primera canción de The Clientele sin guitarra. Tampoco tiene acordes propiamente dichos, es un drone con trompa francesa, violonchelo y Mellotron. Por lo tanto, el ritmo hace gran parte del trabajo: la batería y la percusión están en 9/8, pero el canto y los instrumentos están en 4/4, por lo que a medida que pasa cada compás, hay un énfasis rítmico ligeramente diferente. Esto fue completamente accidental, pero me encantó cuando lo escuché: los patrones son un poco desconcertantes, pero hay un pulso que lo atraviesa. Casi siento que podría bailar con esto, pero no del todo. Está basada en un ritmo flamenco árabe.

«Las palabras también están fragmentadas, con imágenes simples que se repiten, como alguien con una fiebre alta. Tomé algo de inspiración del cante jondo, flamenco español: tienden a haber dos o tres imágenes muy enfocadas y repetitivas en las palabras. No había forma de que pudiera tocar la guitarra junto con estos ritmos, así que escribí una melodía sencilla que dejara espacio para la batería y que fuera algo a lo que el bajo pudiera engancharse. Al final, las palabras se repiten una y otra vez, como alguien desesperado por el dolor. De ahí el título. Es un tema desgarrador, pero creo que se presenta con amor; la canción espero que lo abra y deje entrar un poco de aire. Para mí, se siente como un exorcismo».

Escucha ‘Dying In May’ de The Clientele

Foto The Clientele: Andy Willsher