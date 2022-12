Balance 2022: Los contenidos más leídos en Muzikalia

Nos gusta cerrar el año con un balance en el que resumimos a grandes pinceladas lo que ha sido la actividad de Muzikalia estos 365 días. Seguimos activos, lo que ya es motivo para estar felices, dada la precariedad habitual en la que se desenvuelve la prensa cultural en este país.

Mantenemos la confianza de muchos lectores, lo que es para nosotros todo un orgullo. Volvemos a superar dos millones y medio de visitas únicas. A quienes hemos brindado unas 2.500 noticias, hemos reseñado 400 discos, hecho más de 120 entrevistas y te hemos traído unos 140 artículos especiales creando y alimentando nuevos seriales como Singles Supremos o diferentes rankings de discos y retrospectivas sobre nuestros artistas favoritos. Pero si hay algo que nos ha emocionado especialmente es recuperar las crónicas de conciertos y festivales a todo gas. Tras dos años muy oscuros, la música en vivo recupera la fuerza de antaño y eso se ha visto reflejado en el buen número de eventos a los que hemos asistido.

Nuestro podcast, el programa de radio Conexiones MZK continúa creciendo en descargas y acumula más de 15.000 escuchas anuales (+3.000 respecto del año anterior), llegando a colocarse entre los 10 más escuchados en ‘Música alternativa’ en los rankings de Ivoox. Un programa del que puedes ser mecenas desde tan solo 1,5 € y contribuir a que podamos seguir adelante. Por no hablar de nuevo de los cerca de 500 artistas emergentes que te hemos dado a conocer en 7 Minutos Al Día y La Playlist Emergente de La Semana en las que descubrimos nuevos talentos a diario. Desde nuestros comienzos, apostamos firmemente por dar a conocer a nuevos valores, descubriendo el talento en proyectos de todo tipo. No tenemos restricciones estilísticas, ni geográficas, ni de idioma, aquí cabe todo, porque una buena banda puede estar en cualquier parte y nos esforzamos para que las descubras.

En 2022 hemos publicado dos libros, Diagonal Battiato (Chema Domínguez), un repaso a la discografía en castellano del maestro italiano que alterna las conversaciones realizadas con sus adaptadores desde Ecos de Danzas Sufi (1985) hasta Ábrete Sésamo (2013), con las voces de nuestra escena que han versionado y admiran sus canciones, y Así se baila el siglo XX de Gerardo Cartón, un ensayo tan peculiar como él mismo, plasmado en cerca de 300 páginas que demuestran que hay cosas que van mucho más allá de la duración de una canción, de cualquier escena, de cualquier discográfica, de cualquier festival y de cualquier moda.

Con ellos seguimos ampliando las referencias de nuestra editorial y apostamos por enriquecer nuestros contenidos con nuevos títulos que sumarán en 2023.

Otra de las noticias de este año es la incorporación de Julio Ruiz. Uno de los periodistas más emblemáticos de nuestra escena, forma parte de la familia Muzikalia firmando una sección mensual con el nombre de:La época heroica, donde cada mes echa la vista atrás para rememorar sus muchos recuerdos como periodista musical.

Responsable del histórico programa Disco Grande (Premio Ondas 2013 al mejor programa de radio musical), Premio Nacional de Radio (2011), Premio Pop-Eye a su trayectoria 2021, hizo historia al sumar 50 años en antena con un programa que sacó a la luz a los grandes valores del indie patrio. Un hito en la información cultural del que, para nuestra suerte, podemos disfrutar en la revista. También puedes escuchar de su programa Todos los discos son grandes en la sección de podcasts, que sigue alimentándose semana a semana con varios espacios amigos.

Gracias por apoyar la prensa cultural. Gracias por apoyar a Muzikalia.

Estos han sido los contenidos más leídos de 2022 en Muzikalia

10. 15 bandas olvidadas del indie de los 90

Recuperamos a 15 bandas olvidadas del indie de los 90, sobre todo británico, que el tiempo ha terminado sepultándolas o al menos, no suele recurrirse a ellas a la hora de echar la vista atrás y repasar ciertos estilos.

Ya sea porque desaparecieron antes de tiempo, porque no tuvieron la suerte esperada, porque el éxito les duró poco o porque directamente no había mucho más que rascar, pensamos que es hora de recordarles como merecen y dedicarles un episodio especial para recordarles.

Haciendo recuento nos salían muchos más, pero vamos a arrancar con estos 15 para próximamente volver a rescatar a una nueva tanda que volver a reivindicar.

(leer el artículo completo)

09. Recordando a Ouka Leele en 10 portadas de discos icónicas

El mundo de la cultura está de luto. Bárbara Gil de Biedma, más conocida como Ouka Leele, ha fallecido en Madrid a los 64 años.

Sobrina del poeta Jaime Gil de Biedma e icono de la Movida Madrileña, Ouka Leele (nombre tomado de una estrella inventada a finales de los años setenta, tomada del cómic Europa Requiem, de El Hortelano), era una artista total, única y singular. Autodidacta, formó parte de la escuela de Bellas artes para integrarse en Photocentro, escuela de fotografía donde empezaban a sembrarse las semillas de las tendencias artísticas en ciernes.

Coloreó La Movida a base de surrealismo e imágenes en blanco y negro coloreadas con acuarelas. Teatro, danza, cine, fotografía, pintura empiezan a ser los mundos en los que desarrolla su actividad, diseñando los sombreros de la película Laberinto de Pasiones, de Pedro Almodóvar.

(leer artículo completo)

08. Carolina Durante – Cuatro Chavales (Sonido Muchacho / Universal)

La pandemia nos ha afectado a todos, pero ha sido especialmente dura con grupos como Carolina Durante, que tuvieron un frenazo obligado en un momento álgido. Siempre recordaremos la progresiva explosión de los madrileños, pasando de tocar en el Juglar ante 100 personas en sus primeros días, a llenar La Riviera en apenas dos años y aspirar a asaltar el Wizink Center en un bolo que de momento no ha podido celebrarse. Es momento de retomar su progresión o al menos de intentarlo, enfrentándose al temido segundo disco que como era de suponer, suena a reválida. Y más, después de hitos como el himno «Cayetano» o esa «Perdona (Ahora sí que sí)» junto a la mediática Amaia.

Cuatro Chavales no esconde sorpresas y ahí radica su acierto. No es más ambicioso, ni pretende abrir su abanico de seguidores con llamativas colaboraciones, es simplemente una colección de canciones más elaboradas, mejor tocadas y con el mismo ímpetu que tuvo su debut, ese punkpop efervescente en el que se respira la fuerza de sus directos, esa chispa, las influencias de siempre y el empuje que en su momento les catapultó. Sus mejores armas.

(leer artículo completo)

07. 10 discos esenciales de Mark Lanegan

Mark Lanegan falleció el 22 de febrero de manera repentina y sin que siquiera pudiéramos sospecharlo, generando esa dolorosa punzada de incredulidad que causan las noticias inesperadas. El músico norteamericano empezó su carrera hace casi cuatro décadas, dejando tras de sí innumerables discos en solitario, junto a otros artistas y en bandas como los recordados Screaming Trees que fundara en 1985 en Ellensburg, su ciudad natal.

Cerca de una veintena de álbumes bajo su nombre o con su participación, impregnados de su voz cavernosa, de esa fuerte personalidad y de un ímpetu arrollador que llenaba cualquier escenario al que se subiera.

Se nos hace hasta raro escribir esto, pero pensamos que la mejor manera de reivindicarle es haciendo un recorrido por algunos de los hitos de su brillante trayectoria. Aunque muchas obras incuestionables quedarán fuera, trataremos de que esta selección abarque lo más importante.

(leer el artículo completo)

06. ‘La época heroica’ de Julio Ruiz: Los Planetas, el único doblete (92-93)

Como os he contado en anteriores capítulos de La Época Heroica, cuando aterrizo en el 91 en Radio 3 procedente de Radio 4 me pongo en la faena de hacer algo que siempre se había hecho en la radio pública desde que se inauguró y se le puso ese nombre al que era el tercer canal de Radio Nacional de España. Obligación o casi era apoyar las propuestas primerizas, maqueteras o llámese como se quiera de artistas que estaban dando los primeros pasos. Además, apenas hice trasladar al nuevo punto del dial lo que ya venía haciendo cuando mi micrófono estaba en la calle Huertas antes de que se localizara en Prado del Rey.

Intuyo que debería haber tantas ganas de que las propuestas (luego arracimadas con el nombre común de indie) de nuevo cuño encontraran un altavoz para difundirlas que en el momento en que empecé a darlas cancha e incluso había programas monográficos (me recordaba mis tiempos ochenteros en Popular FM cuando a veces en mi maletín sólo iban bobinas: Los Elegantes, Tos, Mamá, Los Nikis, Nacha Pop, Glutamato Ye-Yé y muuuchos otros y ni un solo vinilo) que me llevaba a casa bolsas y más bolsas con cassettes (ése era el formato maquetero predominante ya en los 90´s).

(leer el artículo completo)

05. Los mejores discos nacionales de 2022

Nuestra semana dedicada a los mejores de 2022. sigue completándose. Tras hacer un repaso por documentales, libros musicales, artistas emergentes, mejores conciertos y festivales, llega el momento de conocer cuáles han sido los mejores discos nacionales del año para nuestra redacción.

Hemos escogido 50, se han quedado fuera otros tantos, que no solo representan lo que ha sido este temporada, sino que reflejan la variedad de estilos que nos ha regalado el año que termina. Como solemos decir, más allá de un mero ranking, tenéis a vuestra disposición la reseña de cada uno de ellos para adentraros en él.

Desde prometedores debuts, a lecciones de viejos maestros, de guitarras afiladas, a parajes ensoñadores; del folk más intimista, a la canción pop más luminosa, sin olvidar las nuevas tendencias o la música urbana.

(leer el artículo completo)

04. Entrevistamos a Los Estanques y Anni B Sweet

Rubén Blades y Willie Colón ya cantaban allá por finales de los setenta esa famosa canción que decía: «La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida». Uno de los mayores acontecimientos del mundo musical de este año es la colaboración entre Anni B Sweet y Los Estanques en la creación conjunta de su nuevo disco, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Qué buen nombre para describir esta fantasía.

Un disco que transita por mundos sonoros que van desde el rock progresivo, al pop, desde la psicodelia a lo musical. Un álbum que nos muestran como a través de la libertad creativa, la pausa y a confianza pueden surgen cosas maravillosas. Desde Muzikalia hablamos con Íñigo Bregel y Anni para que nos cuenten más detalles sobre este llamativo trabajo.

(leer artículo completo)

Rumor: Depeche Mode anunciarán nuevo disco y gira

Diversos reportes apuntan a que Depeche Mode están oficialmente de vuelta. Si hace pocas semanas veíamos una imagen de Martin Gore y Dave Gahan en el estudio, estos días se ha filtrado que el ahora dúo podría realizar una conferencia de prensa desde Berlín el próximo martes 4 de octubre, en la que dará los detalles de su nuevo álbum para 2023 y para la que será su gira mundial.

Tal y cómo ha sucedido en sus últimos lanzamientos, la gira podría estar dividida en dos partes una inicial en festivales y una posterior en recintos cerrados. Como decimos aún no hay confirmación oficial de la banda, pero no dejan de aparecer referencias que así lo indican.

Recordemos que el pasado mes de mayo fallecía Andy Fletcher a los 60 años, según informaban los propios Depeche Mode a través de un comunicado en sus redes sociales. Fletch era miembro fundador del grupo junto a Martin Gore, Vince Clarke y Dave Gahan. Tras de su disco de debut Speak & Spell en 1981, Clarke dejó la banda, fundó Yazoo (después Erasure) y fue sustituido por el músico y productor Alan Wilder, quien permaneció junto a Depeche Mode hasta 1995.

(leer el artículo completo)

02. Vetusta Morla (Wanda Metropolitano) Madrid

El concierto ofrecido por Vetusta Morla el 24 de junio en el Metropolitano fue el triunfo de los de abajo, de los humildes, de los trabajadores. Del grupo de barrio que sueña con llenar un estadio, de unos amigos que dando sus primeros acordes se rinden a la imaginación y piensan: «yo si tuviera la suerte de llegar ahí, haría las cosas de forma diferente».

Ellos han llegado, y además lo han hecho manteniendo intactos unos valores y un compromiso que muy pocos grupos a nivel mundial tienen. Se subieron a la tarima, la misma que hace unas semanas presidía Mick Jagger y compañía, para congregar a más de 35.000 asistentes. Una vez en ella, se acordaron de todas las personas que hacen posible la cultura de este país, realizando un discurso crítico, político y sincero. Reivindicando la creación de una ley que ampare de manera amplia al sector musical, una que no deje a nadie por el camino. «Hay otras industrias que tienen leyes, mejores o peores. La música está muy sola. Necesitamos leyes que amparen a los músicos, a los técnicos. Que los estadios y los sitios para el deporte inviertan un poco de las entradas en una buena calidad de sonido, porque aparte de para el deporte se usan para la música. Hago un llamamiento, rompo una lanza y pido a que ayuden a que no desaparezcan las salas y que haya conciertos de calidad”

(leer el artículo completo)

01. The Cure (Wizink Center) Madrid

El primero de los bises fue desgarrador. Se abrió con la emotiva «I Can Never Say Goodbye», escrita para el hermano fallecido de Smith, construida sobre piano y vestida con esos soberbios mantos instrumentales, a la que siguieron dos tesoros que aguardaban en el penúltimo tramo: la machacante y gélida «Cold» y la hipnótica belleza de esa joya llamada «Faith», que sonó apabullante. La progresión ascendente de la esperada «A Forest» con el momento de gloria de Simon Gallup dejó lista la catarata final. Esa sucesión de singles más luminosos que abriéndose con un pequeño esbozo de «The Blood», encadenó «Lullaby», «The Walk», «Close to Me» y las cristalinas «In Between Days» y «Just Like Heaven», haciendo un hueco a la optimista «Doing the Unstuck» (otra de las sorpresas), para cerrar en todo lo alto con «Boys Don’t Cry».

Las buenas sensaciones de sus últimas giras, ese imbatible directo y sobre todo, ese catálogo de canciones inmortales por las que no pasa el tiempo, son razones de peso para que cada uno de sus conciertos sea una experiencia difícil de olvidar. Bien es cierto que este Songs Of A Lost World tour huele a despedida, aunque sea un argumento desgastado desde hace más de tres décadas en las que no hemos dejado de escucharlo una y otra vez. El inexorable paso del tiempo manda e incluso el tono y la temática de estos nuevos temas dejan entrever algo que el día que ocurra, nos dejará con un vacío irremplazable.

(leer el artículo completo)