The Cure encabezan Primavera Sound Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, y el Primavera Day de Asunción

The Cure encabezan Primavera Sound Buenos Aires, São Paulo y Bogotá y el Primavera Day de Asunción. Los de Robert Smith serán la banda insignia del festival que acaba de pasar por sus sedes en Barcelona, Madrid y Oporto y cruza el Atlántico para seguir ampliando las diferentes sedes de su edición 2023.

Primavera Sound presenta la parte central de la propuesta artística de sus cuatro festivales que conforman su ruta latinoamericana en 2023. Destacan las segundas ediciones en Buenos Aires (25 y 26 de noviembre) y São Paulo (2 y 3 de diciembre), así como los estrenos en diferentes formatos en Asunción (7 de diciembre) y Bogotá (9 y 10 de diciembre).

El recorrido por Latinoamérica comenzará cronológicamente con el reencuentro en Buenos Aires. La semilla que se sembró en 2022 con la primera edición del festival en Argentina dio sus primeros frutos instantáneamente, coincidiendo con la celebración del vigésimo aniversario de Primavera Sound. Ahora, la primavera tendrá nuevamente su reflejo austral en la capital bonaerense. El cartel estará encabezado por Blur, con su amplio repertorio de himnos, y Pet Shop Boys, cuya búsqueda eterna del estribillo perfecto se refleja en su espectáculo de grandes éxitos DREAMWORLD. También destacan Beck, con su particular instinto pop, Carly Rae Jepsen, Róisín Murphy con su reinvención disco, Slowdive con su incesante eco, Weyes Blood con su estilo dream-pop, black midi con su laberinto rock, Dorian Electra con su divertido exceso, The Blessed Madonna con su invitación a bailar, el dúo jazz DOMi & JD Beck y The Twilight Sad con su atmósfera post-punk.

El festival continúa con su segunda edición en São Paulo, donde el Autódromo de Interlagos se convertirá en el hogar de Primavera Sound durante dos días. Después de la enriquecedora experiencia de 2022, donde se produjo una conexión instantánea entre la frenética São Paulo y el festival, Primavera Sound se siente como en casa en esta ciudad en constante efervescencia. Y tras una espera de diez años, The Cure se presenta como el primer confirmado del cartel, dispuesto a poner fin a ese largo paréntesis. Próximamente se anunciarán más artistas.

El camino marcado por Buenos Aires y São Paulo continúa en Bogotá, la capital colombiana. Esta será la primera edición de Primavera Sound en Bogotá, que contará con la presencia de Pet Shop Boys y, por supuesto, The Cure. Además, la visionaria Grimes ofrecerá su show audiovisual Elf.Tech ARt rAIve. Pero como es característico del festival, lo realmente relevante no estará escrito en letras grandes. Desde Dorian Electra hasta Slowdive, pasando por la cátedra punk de Bad Religion, el torbellino hardcore de OFF!, el rock explosivo de The Hives y el destacado pop global de Bad Gyal, la historia de Primavera Sound en Bogotá comenzará con una banda sonora a la altura, que se desplegará entre la bienvenida del 9 de diciembre y la jornada del 10 de diciembre.

Antes de llegar a Bogotá, Primavera Sound hará una parada en Paraguay con el Primavera Day Asunción. El Parque Olímpico será el escenario donde se concentrará una muestra del espíritu del festival en una sola jornada, creando un Primavera más pequeño en formato pero amplio en alcance. Este evento va más allá de la actuación de The Cure, aunque su regreso liderando el cartel ya es un acontecimiento en sí mismo. Además de ellos, una decena de artistas, como la electrizante cantautora Soccer Mommy, el pionero del perreo DJ Playero, y los mencionados Grimes, Slowdive y The Twilight Sad, completarán la experiencia del Primavera Day, marcando su primer paso en tierras paraguayas. Porque un día nunca dio tanto de sí.

