Disfruta un concierto completo de The National

Antes de la publicación de su último disco, The National ofreció un íntimo concierto en el Bearsville Theater en Woodstock, Nueva York. Un show que sirvió como calentamiento para su gira de primavera y verano en apoyo a First Two Pages Of Frankenstein. Bajo el título de «Una noche especial con The National», el espectáculo fue presentado por Radio Woodstock 100.1 y grabado, y por fin ha visto la luz.

Después de dos discos consecutivos y varios años de gira, el proceso de creación de First Two Pages of Frankenstein se vio obstaculizado inicialmente, ya que el cantante principal Matt Berninger se encontraba «en un lugar muy oscuro donde era incapaz de encontrar letras ni melodías en absoluto». Sin embargo, el grupo logró superar esta etapa y «abordar todo desde un ángulo diferente, y por eso llegamos a lo que sentimos como una nueva era para la banda», según el guitarrista y pianista Bryce Dessner.

Este nuevo trabajo canaliza la química revitalizada de The National en una obra que equilibra maravillosamente la música elegante con los impulsos más característicos de los norteamericanos. Temas como «Grease in Your Hair» y «Ice Machines» fueron ensayados en vivo en 2022 antes de ser grabados, lo que les permitió perfeccionar el material en tiempo real. La banda también ha anunciado las fechas de su gira de 2023, incluyendo un único concierto en el WiZink Center de Madrid el día 4 de octubre.

El set de 19 canciones incluye 10 de las 11 canciones del álbum (faltaba «The Alcott»), así como algunas canciones más antiguas muy esperadas, como «Don’t Swallow The Cap», «Bloodbuzz Ohio», «Graceless», «Fake Empire»…

Estas fueron las canciones interpretadas

Once Upon A Poolside

Eucalyptus

New Order T-Shirt

This Isn’t Helping

Tropic Morning News

Alien

Grease In Your Hair

Ice Machines

Your Mind Is Not Your Friend

Send For Me

Don’t Swallow The Cap

Bloodbuzz Ohio

The System Only Dreams In Total Darkness

Light Years

Graceless

Fake Empire

Terrible Love

About Today

Vanderlyle Crybaby Geeks

Disfruta el concierto de The National en Bearsville Theater

The National en España

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

