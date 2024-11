The Cure llegan al nº1 en más países y alcanzan el nº 2 en España

Días dulces para The Cure. Si despedíamos la semana pasada anunciando el primer número uno la banda, gracias a Songs Of A Lost World, en la lista de ventas oficiales del Reino Unido por primera vez desde 1992, cuando lo consiguieron por primera vez en su carrera con su disco Wish, arrancamos la presente confirmando su éxito a nivel global.

El nuevo disco de los de Robert Smith se ha convertido en todo un acontecimiento, ya no solo por su contrastada calidad, sino por unas ventas que además de en su país lo han colocado como el álbum más vendido de la semana en Francia, Dinamarca, Alemania, Escocia, Suecia y Bélgica.

En España se ha convertido en el segundo disco más vendido, por detrás de Duki, aunque se ha alzado con el nº1 en lo que a vinilos se refiere, según reflejan las listas oficiales del portal de música.

Otro dato a tener muy en cuenta en su puesto número 4 en la lista Bilboard estadounidense, igualmente el puesto más alto que haya obtenido un disco suyo en más de treinta años, desde que editaran Wish, su trabajo más vendido en EEUU. Siguiendo la lista de países, Songs Of A Lost World se ha alzado al puesto número 2 en Italia, al número 3 en Irlanda y Nueva Zelanda y el número 5 en Australia.

Reaccionando a la noticia de su top 1 en su país, Robert Smith de The Cure comentaba la semana pasada: “Es increíblemente gratificante y reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa al lanzamiento del nuevo álbum de The Cure. A todos los que lo han comprado, escuchado, amado y creído en nosotros durante tantos años: ¡GRACIAS!”.