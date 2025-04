Disfruta de algunas actuaciones de Coachella

Este fin de semana se ha celebrado la primera manga de conciertos de Coachella que como sabes, es uno de los primeros acontecimientos del año. El festival norteamericano volvió a su emplazamiento habitual de Indio, California, del 11 al 13 de abril y repetirá en una segunda tanda este próximo, es decir del 18 al 20 de abril.

Los cabezas de cartel de 2025 son Lady Gaga, Green Day, Post Malone y Travis Scott, con la participación también de artistas como Charli XCX, Missy Elliott, FKA twigs o Kraftwerk.

Aparte de Amyl and the Sniffers, Arca, Basement Jaxx, Beabadoobee, Blonde Redhead, Ca7riel & Paco Amoroso, Darkside, Julie, Lola Young, Missy Elliott, Parcels, Polo & Pan, The Prodigy y más.

Coachella ha ido compartiendo canciones de algunos de sus conciertos principales y hemos hecho una selección con algunas de ellas: