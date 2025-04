Entrevistamos a anti por su regreso

Tito Pintado está de vuelta tras dieciséis años sin saber nada de él a nivel compositivo. El que fuera miembro de Penelope Trip vuelve a su alter ego de anti para ofrecernos un aperitivo en forma de EP llamado ‘En América’.

Tres canciones (colgadas en plataformas digitales) que mantienen su querencia por el electropop más juguetón y excitante. Charlamos con él sobre su regreso a la música.

Después de un lapso de tiempo de 16 años has vuelto a componer canciones. ¿Por qué tanto tiempo sin sacar canciones nuevas?

Por muchas razones. Problemas técnicos con el equipo que usaba en el pasado para hacer música, vagancia, falta de ganas, falta de tiempo, inseguridades y complejos varios, y sobre todo la frustración que me provocaba no conseguir sonar como quería (que era casi siempre). La música no me da dinero, pero es que tampoco me daba alegría, entonces no tenía sentido hacerla. Pero ahora es todo lo contrario, estoy super feliz con las nuevas canciones y las que están por venir.

¿Qué ha supuesto para tí volver al estudio de grabación?

Ha sido un sueño. Además, gracias a Lorenzo Matellán de los estudios Headroom (donde ya había grabado antiaventura) y a Luis de Elefant (que me ayudó a publicar las canciones en las plataformas) fue todo muy rápido. Decidí hacer algo a finales de enero, y en menos de dos meses las canciones ya estaban publicadas.

En este tiempo no hemos sabido nada de anti como proyecto musical, pero tu labor como traductor parece que se ha consolidado. ¿Qué te está aportando la traducción de libros y si esto te permite acercarte a la composición desde una visión distinta?

¡Me está aportando mi sustento! Traducir me encanta, y traducir libros de música más todavía. Pero no sé si me está influyendo en algo a la hora de hacer música, yo diría que no.

Tu nuevo epé tiene tres canciones. Hablemos de ellas: “en américa” juegas con los loops y es algo así como un muzak de sonidos que vas manipulando a tu antojo. Siendo un tema con trazas experimentales, me parece a la vez muy pop en esencia. Tu alianza con el pop más mutante es como tu sello de identidad. ¿Qué mensaje quieres transmitir con ella?

El mensaje de «en américa» es el que te imaginas: que Trump es un demente, y sus seguidores tres cuartos de lo mismo. Pero tampoco quiero que «el mensaje» eclipse la música, en el fondo es una canción casi instrumental, ¡la letra solo tiene diez palabras! Y tampoco quiero hacer canción política, no es lo mío. Pero la realidad se filtró en mi música…

Me gusta mucho cómo creas texturas y armonías a partir de pocos elementos…

«En América» fue la canción que me animó a publicar algo. Hasta entonces iba grabando cosas de prueba, por practicar, pero con «En América» tuve la sensación por primera vez en mucho tiempo de que tenía algo interesante que valía la pena compartir. Es como un caleidoscopio, unos motivos melódicos muy sencillos que van combinándose, cada uno llevando un ritmo distinto, entrando y saliendo.

En “radio” me recuerda al anti de antiaventura, con esa caja de ritmos que crea loops que te invitan a bailar, con ecos a Kraftwerk y a Alan Vega. La letra es como un juego, ¿verdad?.

Es la más parecida a antiaventura, y la más antigua de las tres (aunque solo tiene unos cuatro o cinco meses). La letra es un juego que menciona grupos favoritos de postpunk ochentero (Gang of Four, Raincoats, Birthday Party…), pero al traducir sus nombres queda como una poesía dadaísta. El «radio» final es un homenaje a Joy Division.

“las máquinas bailan” me parece una declaración de principios aunque también podría ser un guiño a la música que más te gusta. ¿Qué piensas al respecto?

Habla de las inteligencias artificiales, de cómo se han colado en nuestras vidas y nuestras conversaciones en tan solo unos meses. Tienen algo aterrador pero también fascinante, eso intento contar en la letra.

¿Tienes previsto darle continuidad a estas tres canciones?

¡Sí! Mi plan es seguir publicando canciones, de tres en tres o de cinco en cinco, de la forma más rápida posible. Lo más inmediato será un single de vinilo con dos canciones nuevas (con la colaboración de Encanto Internacional), y espero sacar otro ep digital antes de que acabe el año. ¡Estoy desatado!

Si hablamos de anti, o de Tito Pintado, de repente mucha gente te recuerda por Penelope Trip, aunque muchos se identifican más con tus aventuras posteriores. ¿Existen diferentes Titos en cada una de las reencarnaciones?¿Te sientes como un músico que ha mantenido un aura de culto?

Intención por ser artista de culto no hay ninguna, yo querría ganar dinerito con esto, pero también tengo los pies en la tierra y sé lo que hay. He ido cambiando y mejorando (¡creo!) con los años, hace 16 años no habría podido hacer este ep.

¿Cómo recuerdas toda aquella movida del Xixón Sound?

Muy lejana, entonces tenía 20 años y ahora tengo 54. Fue una época muy divertida, y por suerte conservo a muchos amigos de entonces.

¿Es posible que veamos en directo interpretar estas canciones?

¡Eso espero! De momento no, porque el poco tiempo que tengo prefiero dedicarlo a hacer canciones nuevas, pero tengo el plan de montar un minigrupo y tocar en un futuro cercano.

Te sigo en tus redes sociales y eres una persona con un gusto muy heterogéneo por la música. ¿Qué es lo que más te gusta escuchar últimamente?

Me gusta mucho el soul y el R&B de todas las épocas, en los últimos años me dio muy fuerte por el de los ochenta, ¡hay verdaderas joyas! Pero también escucho cosas de ahora, como los últimos discos de Yves Jarvis, Hannah Cohen, Maestro Espada… Y mucha música «ambient» (no sé cómo llamarla), cosas más experimentales y flotantes.