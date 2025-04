Regresamos a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Retiro) para hacer un directo dedicado a los cuatro primeros discos de RADIOHEAD.

Me acompañará FELIPE COUSELO y en el tramo final MIRI, RUTH y HÉCTOR nos sorprenden con un acústico donde suenan:

01. Blow Out

02. High And Dry

03. Exit Music (For A Film)

04. Paranoid Android