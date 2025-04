Brunch Electronik x Mad Cool llega con Peggy Gou, Jungle Dj Set, Mau P y Macarena Hoffmann

Ya va quedando menos para Mad Cool Festival, que como sabes regresará un año más al recinto Iberdrola Music de Madrid del 10 al 13 de julio de 2025. El festival contará con tres días llenos de música de géneros diversos entre quienes destacan nombres de la talla de Olivia Rodrigo, Nine Inch Nails, Iggy Pop y Alanis Morissette.

Junto a estos, una nutrida colección de nombres entre quienes se encuentran Gracie Abrams, Weezer, Leon Bridges, Kaiser Chiefs, Foster The People, Jet, Artemas, Future Islands, Mark Ambor, Hermanos Gutiérrez, Natalia Lacunza, Arde Bogotá, Justice, Thirty Seconds to Mars, St. Vincent, Glass Animals, Girl in Red, Finneas o Bloc Party. Además, este año se estrena Brunch Electronik x Mad Cool, una jornada inédita que traerá lo mejor de la música electrónica al festival.

El próximo domingo 13 de julio, el festival culminará con una jornada dedicada íntegramente a la música electrónica gracias a la colaboración con Brunch Electronik que contará con un cartel de renombrados artistas del género. Entre los confirmados se encuentran la DJ surcoreana Peggy Gou, el dúo británico Jungle en formato DJ set, el productor neerlandés Mau P y la madrileña Macarena Hoffmann, quien aportará su estilo afro house a la jornada .?

Entradas para Mad Cool

A la venta en www.madcooltickets.com

Entrada de día general – Desde 89€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP – Desde 155€ + gastos distribución.

Entrada Brunch Electronik x Mad Cool – Desde 45€ + gastos distribución.